„SpaceX“ erdvėlaiviu atskridę JAV astronautai perėjo į TKS

Du NASA astronautai sekmadienį perėjo į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) po istorinio 19 valandų skrydžio pirmuoju per beveik dešimtmetį iš Jungtinių Valstijų startavusiu pilotuojamu erdvėlaiviu, taip pat žymėjusio privačios bendrovės „SpaceX“ triumfą.

Jų atvykimas užbaigė kelionės, per kurią siekiama patikrinti kosminės kapsulės „Crew Dragon“ pajėgumus, pirmąjį etapą. Vis dėlto ši misija galės būti vadinama visiškai pavykusia tik astronautams saugiai grįžus į Žemę. Jų kelionė atgal turėtų įvykti po kelių mėnesių.

Erdvėlaivio liukas buvo atidarytas 13 val. 2 min. JAV Rytų pakrantės (20 val. 2 min. Lietuvos) laiku. Tuo metu astronautai Bobas Behnkenas (Bobas Benkenas) ir Dougas Hurley (Dagas Herlis) atliko baigiamąsias procedūras ir maždaug po 20 minučių perėjo į TKS.

Naujuosius įgulos narius pasitiko jų tėvynainis amerikietis Chrisas Cassidy (Krisas Kesidis) ir du Rusijos astronautai – Anatolijus Ivanišinas ir Ivanas Vagneris.

Visi penki TKS įgulos nariai pozavo nuotraukoms. Vėliau NASA vadovas Jimas Bridenstine'as (Džimas Braidenstainas) susisiekė su astronautais iš skrydžių valdymo centro Hjustone.

„Sveiki atvykę, Bobai ir Dougai, – sakė J. Bridenstine'as. – Pasakysiu jums, kad visas pasaulis matė šią misiją, ir labai, labai didžiuojamės viskuo, ką padarėte dėl mūsų šalies.“

„Nuostabu, kad Jungtinės Valstijos grįžo prie pilotuojamųjų skrydžių, ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad esame šiame didingame komplekse“, – atsakė D. Hurley.

Rusijos kosminės programos vadovas Dmitrijus Rogozinas irgi pasveikino tiek NASA, tiek Eloną Muską (Iloną Maską), erdvėlaivį „Crew Dragon“ sukūrusios aerokosminių technologijų bendrovės „SpaceX“ įkūrėją.

Kapsulė per 19 valandų pasivijo orbitinę stotį, skriejančią iki 28 tūkst. km per valandą greičiu, atsargiai prie jos priartėjo ir lėtai su ja susijungė per rizikingą procedūrą, įvykusią TKS skriejant virš šiaurės Kinijos.

Pandemija ir protestai

Per savo misiją B. Behnkenas ir D. Hurley atliks papildomų kapsulės patikrinimų, kad patvirtintų jos tinkamumą naudoti, Jungtinėms Valstijoms nutarus patikėti komerciniam sektoriui krovinių ir astronautų gabenimą į TKS.

Nuo 2011 metų, kai buvo užbaigta daugkartinio naudojimo erdvėlaivių „Space Shuttle“ programa, JAV kosmoso agentūra skraidinant astronautus į TKS buvo priklausoma nuo Rusijos erdvėlaivių „Sojuz“. Anksčiau buvo planuota, kad alternatyva „Space Shuttle“ atsiras jau 2015 metais.

Jungtinės Valstijos sudarė apie 7 mlrd. dolerių vertės sutartis su „SpaceX“ ir aerokosminių technologijų milžine „Boeing“ dėl „kosminio taksi“ paslaugų.

Tačiau „Boeing“ programa patyrė skaudų smūgį po pernai surengto jos kosminės kapsulės nesėkmingo bandomojo skrydžio. Dėl šios priežasties „SpaceX“, įkurta tik 2002 metais, tapo aiškia programos favorite.

Kapsulė „Crew Dragon“ buvo paleista pasaulyje susiklosčius sunkiai padėčiai dėl koronaviruso pandemijos, taip pat Jungtinėse Valstijose įsiplieskus dideliems protestams dėl vieno juodaodžio mirties Mineapolyje, kai baltieji policininkai panaudojo šiurkščią jėgą prieš areštuojamą vyrą.

Kalbėdamasis su J. Bridenstine'u D.Hurley išreiškė viltį, kad jų skrydis įkvėps Amerikos jaunimą.

Tačiau per „Twitter“ daugelis vartotojų dalijosi daina „Whitey On The Moon“ („Baltasis Mėnulyje“), išleista Gilo Scotto-Herono (Džilo Skoto-Herono) 1970-aisiais, praėjus metams po „Apollo 11“ skrydžio į Mėnulį.

Šios dainos tekste Amerikos juodaodžių patiriamas neteisingumas ir sunkios ekonominės sąlygos sugretinamos su milžiniškomis išlaidomis kosmoso programai finansuoti.