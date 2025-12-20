„Tesla“ Berlyne surengė roboto „Optimus“ demonstraciją

Ši mašina dalijo kukurūzų spragėsius Kalėdų mugėje, vykstančioje Berlyno prekybos centre „LP12“. Robotas paimdavo mažas spragėsių dėžutes, jas pripildydavo ir paduodavo lankytojams.
Prie stendo nusidriekė ilga eilė. Kaip ir kitų panašių bendrovės „Tesla“ demonstracijų atveju, liko neaišku, kiek robotas „Optimus“ veikė savarankiškai, o kiek buvo bent iš dalies valdomas nuotoliniu būdu.
Nors elektromobilių „Tesla“ pardavimų apimtys šiemet greičiausiai vėl sumažės, bendrovės generalinis direktorius Elonas Muskas paskelbė, kad įmonės ateitis yra susijusi su savarankiškai važiuojančiais taksi robotais ir robotais humanoidais.
E. Muskas taip pat prognozuoja, kad ateityje robotų pasaulyje bus daugiau nei žmonių. Savarankiškai važiuojantys automobiliai ir robotai sukurs „pasaulį be skurdo“, kuriame kiekvienas turės galimybę gauti geriausią medicininę priežiūrą. „Optimus“ bus neįtikėtinas chirurgas“, – paskelbė E. Muskas.
E. Muskas sakė, kad robotų gamybą tikisi pradėti iki kitų metų pabaigos.
Teigiama, kad kai kurie robotai per tokias demonstracijas būna valdomi nuotoliniu būdu. Neseniai internete sensaciją sukėlė vaizdo įrašas, kuriame Majamyje vykusiame renginyje „Optimus“ lyg lenta nugriūna atbulas.
Tačiau prieš nukrisdamas jis pakelia abi rankas prie galvos, o jo judesiai leidžia manyti, kad jį nuotoliniu būdu valdantis asmuo nusiėmė trimačio vaizdo akinius. „Tesla“ šio įvykio nekomentavo.
