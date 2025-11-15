Idėja savaitgalio pietums: tai dievina prancūzai, bet neatsispirs ir lietuviai

„Gaminsiu patiekalą, kuris valgomas šiaurės Prancūzijoje, bet labai tinka ir mums, lietuviams. Tai – raugintų kopūstų troškinys su žuvimi. Skamba neįprastai, bet iš tiesų yra labai gardu. O desertui – sluoksniuotos tešlos pyragėliai su obuoliais“, – žada Kotryna.
K. Starkienė dalijasi pagrindinio patiekalo paslaptimis
Raugintų kopūstų ir žuvies troškinys
Troškiniui reikės:
800 g raugintų kopūstų;
svogūno;
kelių česnako skiltelių;
pusės kilogramo žuvies filė (menkės, lašišos);
pusės kilogramo bulvių;
300 ml balto vyno.
Padažui reikės:
šaukštelio garstyčių;
300 ml grietinėlės.
Gaminimo eiga
Supjaustykite svogūnus pusžiedžiais, sukapokite česnaką ir lengvai pakepinkite. Į kepintus svogūnus sudėkite raugintus kopūstus, supilkite vyną. Vynas turėtų vos vos apsemti kopūstus. Uždenkite puodą ir palikite troškintis 20-30 minučių.
Nuskuskite bulves, jei jos didelės – supjaustykite į kelias dalis. Nuo troškintų kopūstų susidariusį skystį nupilkite į nedidelį puodą – iš jo pagaminsite padažą. Į kopūstus sudėkite bulves, įpilkite šiek tiek vandens ar sultinio ir palikite troškintis ant vidutinės kaitros.
Kai bulvės suminkštės, sudėkite žuvį, berkite druskos, pipirų, uždenkite puodą ir palikite troškintis dar 10-15 minučių.
Paruoškite padažą: į kopūstų sultis sudėkite garstyčias ir supilkite grietinėlę, gerai išmaišykite ir užvirkite.
Į lėkštę įdėkite šiek tiek kopūstų, kelias bulves, žuvį ir viską užpilkite padažu. Skanaus!
