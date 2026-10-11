 Neatsivalgomas kugelis: paslaptis – bulvių masė

Neatsivalgomas kugelis: paslaptis – bulvių masė

– receptai
2026-10-11 08:00
„Kauno diena“ inf.

Lietuvių meilė bulvėms – neaprėpiama! Rudenį lietuvių stalus papuošia daugybė skirtingų bulvių patiekalų, tačiau bene mėgstamiausias yra kugelis. Kaip jį paruošti taip, kad valgytojai liktų nustebinti?

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Pavyks: „Mmmm, skanumėlis!“ – mėgaujasi kugeliu K. Starkienė ir ragina visus išbandyti paprastą receptą.
Pavyks: „Mmmm, skanumėlis!“ – mėgaujasi kugeliu K. Starkienė ir ragina visus išbandyti paprastą receptą. / K. Starkienės asmeninio archyvo nuotr.

„Bulvės turbūt yra universaliausia daržovė pasaulio virtuvėse. Prancūzai gamina nuostabiausią bulvių apkepą su riebia grietinėle, ispanai kepa gardžiausias patatas bravas, kurias patiekia su aštriu padažu, japonai valgo bulvinius blynus, italai – njokius. Tačiau mūsų, lietuvų, bulviniai patiekalai, manau, skaniausi“, – sako TV3 laidos „Kotrynos burtai“ kūrėja Kotryna Starkienė.

Vienas mėgstamiausių, anot jos, yra kugelis. „Žinau, kad daugelis tuoj pat užsimanys jį gaminti, – neabejoja garsioji kulinarė. – Labai paprasta ir labai skanu!“

Kotryna dalijasi ne tik receptu, bet ir gaminimo paslaptimi: „Šiam receptui nereikia bulvių tarkavimo mašinėlės, naudoju kokteilinę – puikiausiai sutrina bulves!“

Svarbiausia – neperplakti bulvių. Taip pat nepagailėti pagardų: kiaušinių, pieno, grietinėlės, sviesto. Valgyti – būtinai su spirgučiais ir grietine. Tokį kugelį K. Starkienė vadina turtingu.

„Turtingas“ kugelis

K. Starkienės asmeninio archyvo nuotr.
  • 2 kg šviežių bulvių,
  • 600–700 g virtų bulvių,
  • 1 didesnio svogūno,
  • 150 ml pieno,
  • 150 ml grietinėlės,
  • 150 g sviesto,
  • 4 kiaušinių,
  • 2 šaukštų grietinės,
  • 3 gerų žiupsnių druskos.

Nuskuskite šviežias bulves ir supjaustykite nedideliais gabalėliais. Svogūną taip pat supjaustykite. Pieną su grietinėle supilkite į nedidelį puodą ir gerai pakaitinkite. Bulves trinkite kokteilinėje nedidelėmis porcijomis, kaskart įpildami šiek tiek karšto pieno ir grietinėlės mišinio. Kartu su viena iš bulvių porcijų sutrinkite ir svogūną. Čia svarbiausia nepersistengti plakant. Kokteilinę įjunkite trumpais impulsais ir tik tiek, kad bulvės susmulkėtų. Masė neturi būti visiškai glotni – tegul lieka šiek tiek rupesnė. Taip iškepęs kugelis turės daug malonesnę tekstūrą. Virtas bulves sutrinkite ir įmaišykite į žalių bulvių masę. Sviestą ištirpinkite ir supilkite į jau sutrintų bulvių masę. Sudėkite kiaušinius, grietinę, druską ir viską labai gerai išmaišykite. Kepimo formą gausiai ištepkite taukais arba sviestu ir supilkite paruoštą kugelio masę. Kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 2 valandas, kol paviršius gražiai apskrus, o vidus bus visiškai iškepęs. Šio kugelio paslaptis – bulvių neperplakti. Kokteilinė darbą labai pagreitina, tačiau bulves reikia trinti mažomis porcijomis, su karštu pieno ir grietinėlės mišiniu, ir labai trumpai. Masė turi likti šiek tiek rupi, o ne virsti vientisa bulvių tyre.

Šiame straipsnyje:
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