Nuspalvinkite lėkštes rudens spalvomis

Daugybę sekėjų savo receptais žavinti A. Pišniukaitė-Šimkienė daugiausia dėmesio skiria rudens sezonui, kai jau norisi jaukaus, šilto, naminio maisto, ir rudens derliaus daržovėms – kuo daugiau jų ir kuo įvairesnių.
„Būtent įvairovė labai svarbi ne tik siekiant visavertiškai maitintis, bet ir kad pažvelgus nebūtų nuobodu ant stalo. Naujų skonių atradimai – vieni maloniausių gyvenime, o daržovės – puikus to pagrindas“, – sako nuolat virtuvėje besisukanti ir eksperimentuoti mėgstanti A. Pišniukaitė-Šimkienė.
Naujų skonių atradimai – vieni maloniausių gyvenime, o daržovės – puikus to pagrindas.
Maisto tinklaraštininkė išduoda, kad nors mėgsta kūrybingai gaminti, dažnai iškart susidėlioja visos savaitės meniu.
„Tuomet tiesiog paprasčiau kasdien: nebereikia sukti galvos, kas vakarą galėsite valgyti skirtingus patiekalus, o maisto išmesite mažiau. Protingai apgalvojus, apsipirkti nebus brangu, o ir nepanaudotų ingredientų daug neliks“, – sako K. Pišniukaitė-Šimkienė.
Kepto moliūgo ir žiedinio kopūsto sriuba
0,5 sviestinio moliūgo,
0,5 žiedinio kopūsto,
2 morkos,
6 skiltelės česnako,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų,
400 ml sultinio,
2 nedidelės bulvės,
150 ml grietinėlės arba kokosų gėrimo,
50 g šaltai rūkytos šoninės,
šviežių daigų.
Moliūgą ir žiedinį kopūstą supjaustome nedideliais gabalėliais ir kepimo skardoje sumaišome su plonais griežinėliais pjaustytomis morkomis, česnakais, alyvuogių aliejumi, druska ir pipirais. Kepame 180 °C temperatūroje orkaitėje apie 45 minutes arba kol daržovės visiškai suminkštės. Sultinyje išverdame bulves. Iškepusias daržoves dedame prie sultinio ir išvirusių bulvių, pilame grietinėlę ir sutriname viską iki vientisos masės. Patiekiame su skrudinta šonine ir daigais.
Salotos su traškiais avinžirniais ir keptu varškės sūriu
Traškiems avinžirniams:
1 skardinė (400 g) konservuotų avinžirnių,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų,
0,5 šaukštelio česnakų miltelių,
0,5 šaukštelio maltos paprikos,
½ a. š. malto kumino.
Keptam varškės sūriui:
200 g saldaus pieno varškės sūrio,
alyvuogių aliejaus kepti,
druskos,
1 šaukštas medaus.
Padažui:
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1 šaukštas citrinų sulčių,
1 šaukštas medaus,
1 šaukštelis grūdėtųjų garstyčių,
1 skiltelė česnako,
druskos,
pipirų.
Salotoms:
50 g špinatų,
1 sauja šviežių bazilikų,
1 šviežia kukurūzo burbuolė arba konservuotų kukurūzų,
0,5 ilgavaisio agurko.
Ruošiame traškius avinžirnius: nupilame skystį, avinžirnius nusausiname ir sumaišome su alyvuogių aliejumi, prieskoniais ir kepame 180 °C temperatūroje orkaitėje su vėjelio funkcija 20 minučių Ruošiame sūrį: supjaustome kubeliais, dedame į keptuvę su alyvuogių aliejumi ir apkepiname maišydami keletą minučių, kol sūrio kubeliai gražiai apskrus. Pabarstome druska, pilame medų, išmaišome ir pakaitiname dar minutę. Ruošiame padažą: dideliame dubenyje (kuriame ir ruošime salotas) sumaišome visus padažo ingredientus. Ruošiame salotas: į dubenį beriame smulkintus špinatus ir bazilikus, kukurūzus, kubeliais pjaustytus agurkus, traškius avinžirnius ir keptą sūrį. Sumaišome su padažu.
Keptos bulvytės, žiedinis kopūstas ir avinžirniai su burokėlių kremu
Burokėlių kremui:
1 virtas burokėlis,
150 g rikotos,
50 g avinžirnių,
1 šaukštas citrinų sulčių,
1 šaukštelis alyvuogių aliejaus,
1 skiltelė česnako,
druskos,
pipirų.
Keptoms daržovėms:
3 vidutinio dydžio bulvės,
0,5 žiedinio kopūsto,
1 skardinė konservuotų avinžirnių,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų,
1 šaukštelis česnakų miltelių,
1 šaukštelis maltos paprikos,
0,5 šaukštelio malto kumino,
1 šaukštas sezamų sėklų,
šviežių petražolių.
Ruošiame kremą: į maisto smulkintuvą sudedame visus ingredientus ir sutriname iki vientisos masės. Dubenyje sumaišome skiltelėmis pjaustytas bulves, nedideliais žiedynais pjaustytą žiedinį kopūstą ir likusius avinžirnius su alyvuogių aliejumi, prieskoniais ir sezamų sėklomis. Erdviai paskleidžiame kepimo popieriumi išklotoje skardoje ir kepame 180 °C temperatūroje orkaitėje su vėjelio funkcija apie 25–30 minučių. Lėkštes tepame kremu, dedame iškepusias daržoves ir avinžirnius, apšlakstome alyvuogių aliejumi ir pabarstome smulkintomis petražolėmis.
Vienos skardos vištų blauzdelės su bulvėmis, obuoliais ir morkų salotomis
8 vištų blauzdelės,
2 šaukštai medaus,
2 šaukštai grūdėtųjų garstyčių,
2 šaukštai sojų padažo,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
4 skiltelės česnako,
1 šaukštelis kmynų,
0,5 šaukštelio druskos,
ketvirtis šaukštelio pipirų,
400 g bulvių,
3 obuoliai.
Morkų salotoms:
4 morkos,
2 skiltelės česnako,
50 g saulėgrąžų,
druskos,
pipirų,
1 šaukštas majonezo,
1 šaukštas graikiško jogurto.
Vištų blauzdeles dedame į dubenį. Kartu dedame ir medų, garstyčias, sojų padažą, aliejų, įtarkuojame česnako, beriame kmynus, druską ir pipirus. Gerai išmaišome, sandariai uždengiame ir marinuojame per naktį. Bulves supjaustome ir sumaišome su šlakeliu alyvuogių aliejaus ir druska. Į kepimo skardą dedame vištų blauzdeles, bulves, viską apipilame likusiu nuo vištienos marinatu. Kepame 200 °C temperatūroje orkaitėje 50 miničių (funkcija – viršus + apačia). Supjaustome obuolius ketvirčiais, išimame sėklas. Obuolius dedame prie vištienos ir bulvių, įjungiame vėjelio funkciją ir kepame dar 20 minučių. Morkų salotoms sutarkuojame morkas ir česnakus, sumaišome su saulėgrąžomis, druska, pipirais, majonezu ir jogurtu.
Birus plovas su jautiena
500 g jautienos sprandinės,
2 morkų,
aliejaus kepti,
druskos,
pipirų,
1 a. š. česnakų miltelių,
1 a. š. maltos paprikos,
1/2 a. š. maltų kuminų,
700 ml sultinio,
3 v. š. pomidorų padažo,
350 g „Basmati“ ryžių,
1 česnako galvos,
šviežių petražolių,
silpnai sūdytų arba raugintų agurkų.
Pirmiausia išsirenkame puodą, kuriame gaminsime. Geriausia būtų naudoti ketaus, sunkų, puodą. Jei tokio neturite, tiks ir kitoks, kuriame galime tiek kepti, tiek troškinti, su dangčiu. Arba pirmiausia viską apkepinkite keptuvėje, tuomet troškinkite puode. Jautieną supjaustome maždaug 1 cm dydžio kubeliais. Morkas supjaustome nedideliais kubeliais. Puode įkaitiname aliejų, dedame morkas, kepame dar kelias minutes. Sudedame jautieną, kelias minutes apkepiname ant didelės kaitros. Beriame visus prieskonius, išmaišome ir kaitiname minutę. Supilame sultinį ir pomidorų padažą, išmaišome. Sumažiname ugnį, kad vanduo vos burbuliuotų, uždengiame puodą ir ant nedidelės kaitros troškiname pusantros valandos. Kai mėsa jau išsitroškinusi ir minkštutėlė, ryžius gerai praskalaujame po tekančio vandens srove ir dedame į puodą. Viską išmaišome, tarp ryžių įstatome horizontaliai perpus perpjautą česnako galvą. Uždengiame puodą ir ant nedidelės ugnies (kad skystis vos vos burbuliuotų) verdame 20 minučių. Uždengtą puodą patraukiame nuo ugnies ir leidžiame pastovėti dar 15 minučių. Česnakus įspaudžiame į plovą ir išmaišome. Patiekiame pabarstę smulkintomis petražolėmis ir su agurkais šalia.
Naujausi komentarai