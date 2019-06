Piknikas įmanomas ir be šašlykų: ekspertas atskleidžia geriausius žuvies receptus

Vietoje klasikinių šašlykų – egzotinė žuvis

A. Poleninas sako, kad vasarą, kai norisi lengvesnio maisto, galima mėgautis grilyje kepta žuvimi. Anot maisto eksperto, nėra tokios žuvies, kurios nebūtų galima kepti ant žarijų – tam puikiai tinka tiek jūrinė, tiek ežero, tiek iš tolimų kraštų atkeliavusi egzotinė žuvis.

„Žuvies paruošimas čirškinimui kepsninėje dažnam skamba kaip ilgas ir sudėtingas procesas, nors iš tiesų, tai ne ką sunkiau, nei užmarinuoti ir išsikepti šašlyką. Be to, tam puikiai tinka praktiškai visos žuvies rūšys. Kadangi žuvis yra švelni ir kiekviena iš jų turi savo specifinį skonį, prieš ruošiant ją kepti grilyje, patariu nepersistengti su prieskoniais – stenkitės jų dėti minimaliai. Visada tinka malti juodieji pipirai, šiek tiek druskos, citrina. Be to, šašlykai kartais pabosta, todėl vasaros iškylą galima paįvairinti įvairiomis egzotinėmis žuvimis ar jūros gėrybėmis“, – sako A. Poleninas.

Vasaros mėgstamiausias – karpis

Maisto ekspertas taip pat pataria atkreipti dėmesį į bendrą kiekvienos žuvies specifiką – tą, kuri linkusi subyrėti, A. Poleninas pataria kepti folijoje su įvairiomis daržovėmis.

„Tokiu būdu ruošta menkė būna pati skaniausia. Taip pat nepamirškite, kad žuvies nereikia marinuoti ilgai – tam visiškai pakanka valandos. Jeigu norite, kad žuvis apskrustų – jos nesūdykite prieš kepimą, o pagardinkite jau iškepusią“, – žuvies gaminimo subtilybes atskleidžia A. Poleninas.

Tuo metu lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ komercijos vadovė Vilma Drulienė pastebi, kad per pastaruosius kelerius metus šviežia žuvis bei jūros gėrybės sparčiai populiarėjo. Tą, anot jos, greičiausiai lėmė bendrai populiarėjanti tendencija maitintis sveikiau, didesnis dėmesys savo mitybai bei noras paįvairinti savo racioną.

„Kelerius metus iš eilės, populiariausiu žuvies pasirinkimu išlieka karpis. Pastebėjome, kad lietuviai taip pat noriai renkasi ir eršketus, lašišą ir kitą jūrinę žuvį. Dar viena tendencija – mažiau laiko praleisti virtuvėje – taip pat atsispindi šviežios žuvies pardavimuose, nes pastebime sparčiau augančius didkepsnių ir filė pardavimus, o tai rodo, jog vis rečiau norisi namuose doroti parsineštą visą žuvį. Skubantys klientai jau atrado įvairias krevetes, kurios ant griliuko paruošiamos vos per kelias minutes“, – atskleidžia V. Drulienė.

Pasak vadovės, pastebimai auga jūros gėrybių pardavimai, o labiausiai lietuvių vertinamos yra krevetės, kalmarai ir aštuonkojai. Vasarą tiek šviežios žuvies, tiek jūros gėrybių dažniau įsigyja pirkėjai, besiruošiantys į iškylas gamtoje.

Grilyje kepta žuvis su daržovėmis

Reikės: 1 didelio agurko, 150 g vyšninių pomidorų, 1 v. š. alyvuogių aliejaus, 1 jalapeno pipiro, 600 mėgstamos žuvies filė, 1 v. š. smulkintos mėtos, 1 a. š. tarkuotos žaliosios citrinos žievelės, 2 a. š. kumino, 2 v. š. šviežiai spaustų žaliųjų citrinų sulčių,saujos svogūnų laiškų ir prieskonių pagal skonį.

„Iš pradžių pradėkite gaminti padažą – viename dubenėlyje sumaišykite vieną šaukštelį kumino, maždaug ketvirtadalį druskos, žaliosios citrinos žievelę, žaliosios citrinos sultis ir alyvuogių aliejų. Į tą patį dubenėlį sudėkite supjaustytus agurkus, pomidorus, smulkintus svogūnų laiškus, jalapeną, mėtų lapelius ir viską gerai išmaišykite. Žuvies filė pabarstykite likusius kiekiu kumino ir druskos. Paruoštą žuvį vartant kepkite apie 20 minučių įkaitintame grilyje tol, kol žuvis taps minkšta. Jei žuvies masė yra trapesnė, prieš kepant rekomenduoja ją susukti į foliją. Iškepusią žuvį supjaustykite norimais gabaliukais, sudėkite į lėkštes ir ant viršaus pilkite paruoštą padažą”, – sako A. Poleninas.

Šamas keptas ant grilio

Reikės: 500 g šamo arba šamo filė, 40 g sviesto, pusės citrinos, salotų ryšulio ir druskos bei pipirų pagal skonį.

„Išdarykite ir išvalykite šamą, supjaustykite gabalėliais, pasūdykite ir palikite pastovėti bent pusvalandžiui. Tuomet išvoliokite žuvį ištirpintame svieste, apibarstykite prieskoniais ir kepkite ant grilio, kartais apipildami sviestu. Paruoštus šamo gabalėlius sudėkite ant salotų lapų, o patiekalą papuoškite citrinos griežinėliais. Beje, jei renkatės kepti šamo filė su oda – ją įpjaukite labai negiliai, nes žuvis geriau išlaiko savo formą ir būna sultingesnė“, – atskleidžia A. Poleninas.

Lašiša saldžiame teriyaki padaže

Reikės: 500 g lašišos, smulkiai supjaustytos vienos imbiero šaknies, 2 smulkiai supjaustytų česnako skiltelių, 3 v. š. sojos padažo, 2 v. š. skysto medaus, šiek tiek alyvuogių aliejaus ir druskos bei pipirų pagal skonį

„Dubenyje sumaišykite sojos padažą, skystą medų, imbierą, česnaką ir šlakelį alyvuogių aliejaus. Lašišą sudėkite į indą, pabarstykite druska, pipirais ir apliekite paruoštu padažu. Indą uždenkite plėvele ir padėkite į šaldytuvą bent 20 minučių. Geriausia būtų, jei lašišą paliktumėte marinuotis valandai arba dviem. Tuomet dėkite lašišą ant grilio odele į apačią ir kepkite apie 5 minutes. Po kelių minučių ant lašišos supilkite padažą, pakepkite minutę, tuomet lašišą apverskite ir dar pakepkite apie 3 minutes. Paruoštą lašišą galite patiekti su virtais ryžiais ir daržovėmis“, – sako A. Poleninas.

Česnakinės krevetės ant iešmelių

Reikės: 20 – 25 vienetų nevirtų krevečių, 1 skiltelės česnako, 1 žiupsnelio aitriosios paprikos miltelių, alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių, druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį.

„Ant krevečių sudėkite smulkiai pjaustytą česnaką, pagardinkite druska, aitriąja paprika ir pipirais. Tuomet užpilkite šiek tiek aliejaus ir viską gerai išmaišykite. Palikti krevetes marinuotis apie 20 minučių ir vėliau jas sumaukite ant iešmelių. Dėkite krevetes ant grilio ir kepkite iš abiejų pusių po keletą minučių. Pabaigoje ant krevečių išspauskite citrinos sulčių. Jas galite patiekti su įvairiomis salotomis“, – pasakoja A. Poleninas.