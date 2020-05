Raudonos spalvos vaisiai: kuo naudingi ir ką iš jų pagaminti?

Raudonos spalvos pigmentą vaisiams suteikia bioflovanoidas likopenas. Tai biologiškai aktyvi medžiaga, kurios mūsų organizmui ypač reikia. Mokslininkai vieningai sutaria, kad likopenas yra puikus antioksidantas. O braškės – tikra raudonos spalvos bomba.

Pirmosiose vasaros uogose gausu folatų, naudingų raudonųjų kraujo kūnelių gamybai, o vitamino C jose – daugiau nei citrusiniuose vaisiuose. Be to, braškėse yra kalio, geležies, kalcio, magnio ir įvairiausių B grupės vitaminų.

„Jei braškes labai mėgstate, tačiau nei sodo, nei daržo neturite, lengvai jų galite užsiauginti ant palangės. Pasodinkite keletą kerelių į vazonėlį arba įmaišykite tarp balkono gėlių į lovelį. Tik paieškokite parduotuvėse specialių veislių, tinkamų auginti balkone. Jos ne tik gražiai žydi, bet ir džiugina akį“, – pataria B. Baratinskaitė.

Po ryškiai žalia žieve raudoną spalvą slepia ir bene didžiausia iš visų uogų – arbūzas. Ši uoga – saldi, gardi ir mažai kaloringa. Stiklinė arbūzo minkštimo neturi nė 50 kalorijų. Sveikieji angliavandeniai ir fruktozė malšina saldumynų norą, o arbūzuose esantis magnis palaiko gerą nuotaiką. Vasaros pradžioje galite išmėginti ir trešnių dietą. Dietologai teigia, kad 100 gramų trešnių yra vos 52 kalorijos. Be to, šios uogos greitai malšina alkį, tonizuoja ir suteikia energijos.

Mocarelos salotos su braškėmis

Jums reikės:

1 mocarelos sūrio gabalėlio;

1 sunokusio avokado;

2 pomidorų;

10 didelių braškių;

šakelės baziliko;

druskos;

pipirų;

alyvuogių aliejaus;

balzaminio acto.

„Mocarelą, avokadą, pomidorus ir braškes supjaustyti. Sumaišyti su druska, pipirais ir smulkintais šviežiais bazilikais. Apšlakstyti alyvuogių aliejumi ir balzaminiu actu. Skanaus!“ – priduria B. Baratinskaitė.