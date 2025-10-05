Ruduo – daržovių metas mūsų lėkštėse

Didelis šių nebrangių daržovių pranašumas – jos ilgai negenda, tad jų visada galima turėti po ranka. Žinoma, jei tinkamai laikysite.
Jeigu neketinate valgyti tą pačią dieną, morkoms laikyti reikėtų parinkti tamsią ir šaltą vietą. Ideali vieta – vėsus, tamsus rūsys. Tačiau jei jo neturite arba nesinori kaskart prireikus morkų leistis laiptais žemyn, rinkitės šaldytuvą – tiesiog sudėkite jas į maišelį ir jį pravirą laikykite daržovių stalčiuje. Jeigu įsigijote sufasuotų morkų, galite palikti tame pačiame maišelyje.
Vis dėlto, jeigu morkos užsigulėjo ir prarado tvirtumą, išeitis irgi yra. Morkose, kaip ir, pavyzdžiui, ridikėliuose, yra daug vandens. Jei morkos vysta – vadinasi, joms jo trūksta.
Paprasčiausiai leiskite morkoms godžiai atsigerti. Įdėkite jas į labai šaltą vandenį, geriausia su ledukais, bent kelioms valandoms. Morkos sugers skystį ir atgaus ankstesnę išvaizdą ir traškumą.
Per dieną rekomenduojama suvalgyti mažiausiai 400 g šviežių gėrybių. Svarstant, kaip į visavertį šeimos meniu įtraukti daugiau daržovių, morkos bus tikros pagalbininkės, sako „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė. Pasitaiko, kad vaikas raukosi dėl brokolių, tačiau retas iš lėkštės išstumia morkas.
„Net patiekaluose, kurie paprastai ruošiami be morkų, jos gali būti svarbios, – suteikia tradiciniams receptams šviežumo, skonio ir spalvų. Tai paprastas būdas valgyti daugiau šviežių daržovių, ir tai galima pradėti daryti jau ryte. Vietoj įprasto sumuštinio pasiūlykite šeimai maistingą užtepėlę, blynų tešlą papildykite tarkuotomis morkomis, o drėgniems, labai gardiems keksiukams neatsispirs niekas – iškart galite kepti jų daugiau, nes keksiukai puikiai tiks ir į priešpiečių dėžutę“, – sako J. Tamoševičienė.
Saldūs ir purūs morkų blyneliai su jogurto ir riešutų padažu
4 morkos,
200 ml kefyro arba išrūgų,
100 g kvietinių miltų,
1 šaukštas ispaninių šalavijų sėklų,
½ šaukštelio kepimo miltelių,
½ šaukštelio sodos,
druskos,
1 šaukštelis cinamono,
žiupsnelis muskato riešuto,
žiupsnelis imbiero,
1 šaukštelis vanilės ekstrakto,
3 šaukštai medaus,
1 kiaušinis.
Padažui:
3 šaukštai medaus,
50 g graikiško jogurto,
2 šaukštai pistacijų ar kitų riešutų.
Morkas sutarkuokite vidutinio dydžio trintuve. Sumaišykite su kiaušiniu ir kefyru. Pridėkite prieskonių, miltų, kepimo miltelių, sodos ir ispaninių šalavijų sėklų, gerai išmaišykite.
Kepkite blynus įkaitintoje keptuvėje su šlakeliu aliejaus, kol abi pusės taps auksinės. Patiekite su jogurtu, medumi ir susmulkintomis pistacijomis.
Pikantiški morkų ir cukinijų blynai su petražolėmis
2 didelės morkos,
2 cukinijos,
1 svogūnas,
2 česnako skiltelės,
saujelė šviežių petražolių,
4–5 šaukštai pieno,
4–5 šaukštai miltų,
2 kiaušiniai,
druska,
pipirai.
Cukiniją nuplaukite, morkas nulupkite ir stambiai sutarkuokite. Svogūną stambiai supjaustykite, susmulkinkite česnaką, petražoles smulkiai supjaustykite.
Viską sumaišykite su miltais, kiaušiniu ir pienu. Pagardinkite druska, pipirais ir kepkite karštoje keptuvėje su trupučiu alyvuogių aliejaus. Blynai puikiai dera su įvairiais pagardais, pavyzdžiui, dzadzikiu, jogurtu ar šviežiomis salotomis.
Sveikesni morkų ir obuolių keksiukai
1 puodelis tarkuotų morkų (maždaug 3 morkos),
1 puodelis tarkuotų obuolių (1–2 obuoliai),
3 kiaušiniai,
110 g sviesto,
240 g miltų,
1,5 puodelio avižinių dribsnių,
2 šaukšteliai cinamono,
1 šaukštelis kepimo miltelių,
½ šaukštelio smulkios druskos,
½ puodelio medaus arba klevų sirupo,
jei norite – ½ puodelio smulkintų graikinių riešutų, razinų arba šokolado gabaliukų.
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros. Keksiukų skardą išklokite popierinėmis formelėmis.
Dubenyje sumaišykite miltus, avižinius dribsnius, cinamoną, kepimo miltelius, druską ir, jei naudojate, papildomus ingredientus – smulkintus riešutus, džiovintus vaisius, šokoladą.
Atskirame dubenyje išplakite medų, kiaušinius ir sviestą. Įmaišykite tarkuotus obuolius ir morkas. Supilkite mišinį į sausus ingredientus ir išmaišykite.
Tešlą šaukštu supilkite į keksiukų formeles, užpildydami jas iki kraštų. Kepkite, kol keksiukai gražiai parus, o į vidurį įkištą dantų krapštuką išsitrauksite švarų, – apie 25–30 minučių.
Skrebučiai su morkų ir varškės užtepėle
4 didelės morkos,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
125 g varškės,
1 citrina,
1 šaukštelis druskos,
1 šaukštelis pipirų,
mėgstama šviežia duona.
Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C.
Nulupkite ir smulkiai supjaustykite morkas, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir išmaišykite.
Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi, ant jos suberkite morkas. Kepkite 20–25 minutes, kol suminkštės.
Iškeptas morkas trintuvu sutrinkite su varške, citrinos sultimis, druska ir pipirais, kol gausite vientisą masę. Paskrudinkite duonos, tepkite ant jos morkų užtepėlės ir mėgaukitės. Skanu ant viršaus papjaustyti šviežių morkų, kurios suteiks traškumo.
Maistingas morkų ir bananų glotnutis
2 morkos,
2 bananai,
1 puodelis graikiško jogurto,
1 puodelis pieno arba augalinio gėrimo,
2 šaukšteliai cinamono.
Morkas nulupkite, jas ir bananus susmulkinkite. Jeigu jūsų trintuvas nėra galingas, galite morkas prieš tai apvirti. Jei norite, kad glotnutis būtų itin kreminis, susmulkintą bananą įdėkite į maišelį ir palikite šaldiklyje bent valandai.
Sudėkite visus ingredientus į trintuvą ir sutrinkite nustatę didelį greitį. Pilkite į stiklinę ir mėgaukitės.
Galite ir eksperimentuoti – įdėti sėklų, riešutų, šaukštą riešutų kremo ar šiek tiek imbiero, įpilti šiek tiek apelsinų ar obuolių sulčių.
