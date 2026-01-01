Tinginys, kurio recepto prašys net gurmanai

„Pastebime, kad šventėms lietuviai ieško būdų, kaip išlaikyti pažįstamus skonius, bet atskleisti juos naujai. Tai leidžia atrasti modernių ingredientų derinius, kurie papildo tradicinius receptus ir suteikia jiems šventiškumo“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Tinginys – visiems žinomas desertas, kuriam pagaminti nereikia nei daug išlaidų, nei didelių pastangų. Tačiau A. Šimulynas pasakoja, kad jam idėja gimė parodyti, kad šis visų nuo mažens mėgstamas skanėstas gali sužavėti ir gurmanus, jei panaudosite įdomesnių ingredientų. Tai paprastas, lengvas ir tikrai visiems, net pradedantiems kulinarams, įkandamas receptas.
Šį kartą Andrius siūlo rinktis ne įprastus sausainius, o trijų rūšių skanėstus: citrininius su baltuoju šokoladu, su lazdynų riešutais ir šokolado įdaru bei minkštus su pienišku, tamsiu ir baltuoju šokoladu. Kad būtų gardžiau, pridedama pistacijų ir liofilizuotų braškių – jos suteiks spalvų ir subtilaus skonio.
„Artėjant šventėms visada ieškau receptų, kurie nustebintų gana išlepintą šeimyną. Ne paslaptis, kad kasmet tai vis sunkesnė užduotis. Tinginys man patinka dėl paprastumo, bet šį kartą norėjosi ko nors naujo – kad atrodytų išskirtinai ir būtų šventiškas. Pakeitus kelis ingredientus, rezultatas nustebino net mane patį“, – eksperimentuoti kviečia Andrius.
Originaliais receptais instagrame žavintis A. Šimulynas dalijasi idėjomis: įprastus tinginio ingredientus galima papildyti įkvėpimo semiantis iš tolimo lietuviškojo skanėsto giminaičio – itališko „Salame di cioccolato“. Šis desertas, lietuviškai vadinamas šokoladiniu saliamu, gaminamas iš sausainių, kakavos, riešutų ir sviesto, o ypač gaivų poskonį jam suteikia apelsino žievelė.
„Mano recepte šią gaivumo funkciją atlieka liofilizuotos braškės – jos suteikia spalvų ir subtilaus rūgštumo, o pistacijos prideda traškumo. Tai būdas sukurti modernią klasikos interpretaciją“, – sako Andrius.
Gurmaniškas tinginys
200 g citrininių sausainių su baltuoju šokoladu,
120 g sausainių su lazdyno riešutais ir šokolado įdaru,
120 g minkštų sausainių su pienišku, tamsiu ir baltuoju šokoladu,
1 skardinė (385 g) saldinto sutirštinto pieno,
5 šaukštai kakavos (40 g),
1 sauja pistacijų (be luobelių),
1 sauja liofilizuotų braškių (ar kitų uogų),
miltelinio cukraus pabarstyti.
Ištirpinkite sviestą, supilkite sutirštintą pieną ir kakavą, gerai išmaišykite. Sausainius sulaužykite į 4–5 dalis, užpilkite šokoladine mase ir išmaišykite. Įmaišykite riešutus ir uogas. Sudėkite ant plėvelės, tvirtai susukite į ritinį, sutvirtinkite galus ir palikite šaldytuve per naktį. Ištraukę apibarstykite milteliniu cukrumi ir pjaustykite. Skanaus!
