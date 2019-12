V. Radzevičius – apie ispanų kalėdinę tradiciją, kurią pamažu perima ir lietuviai

Originalios Kalėdų tradicijos užsienio šalyse

Mūsų laikais Kalėdos – krikščioniška šventė ir daugmaž ji panaši visose šalyse. Tačiau Kalėdų, kaip žiemos saulėgrįžos šventės, tradicijos kur kas senesnės. „Dėl to, o ir dėl pasaulio be sienų, ji švenčiama įvairiuose pasaulio kraštuose. Be Lietuvos, man įdomios Kalėdos pasirodė Danijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Australijoje ir Japonijoje“, – pasakoja keliautojas.

Pasak V. Radzevičiaus, danai švenčia panašiai kaip lietuviai. Bet turi ypatingą patiekalą flæskesteg – orkaitėje ar krosnyje keptą kiaulieną su traškia odele. Prancūzijoje kai kurie nepatingi paruošti 13 desertų stalo.

„Australijoje ypatingą aurą sukuria Kalėdų eglė, kuri būna papuošta net ir didžiuliame karštyje, žmonės pasidabina nykštukų kepuraitėmis ir šventiškais maudymosi kostiumais. Japonai kaip visuomet nustebina – per Kalėdas ne vienas užsisako vietas KFC tinklo restoranuose“, – kitų šalių keistenybes ir išskirtinumus atskleidžia žinomas gurmanas.

Ispanai kalėdinio stalo neįsivaizduoja be kumpio

Visgi šilčiausi įspūdžiai keliautojui kyla prisiminus Ispaniją – ten jį kartais vaikai palaiko ispaniškuoju Kalėdų seneliu „Papá Noel“. Įdomu tai, kad šioje šalyje vaikai laišką su savo dovanų norais rašo trims karaliams.

O koks gi tas žymusis šventinis ispanų stalas? Anot V. Radzevičiaus, ispanai Kalėdų neįsivaizduoja be saldumynų. Tai ne tik įprasti pyragėliai! Vienas be kurio šventė tiesiog negali įvykti – tai turonas. Jo skonis kiek primena chalvą, bet jį nesunkiai galima pasigaminti kiekvienuose namuose. Tereikia migdolų, medaus, kiaušinio baltymo ir želatinos. Šią masę sumaišyti su kiaušinio tryniu, kokoso drožlėmis bei mėgiamais cukruotais vaisiais ir palaikyti šaldytuve, iki tol, kol desertas pasieks norimą konsistenciją. Ispanai teigia, kad geriausias turonas yra gaminamas Alikantėje, tad jei ten lankysitės – galite palyginti su savo improvizacija.

Bet, žinoma, svarbiausia ant stalo patiekti Serano kumpį. „Ispanijos neįmanoma įsivaizduoti be vytinto kumpio. Tai – universalus užkandis. Jo visada užtenka ir yra daugybė variacijų kaip ir su kuo jį valgyti. Tai – tradicija, kurios neįmanoma užmiršti. Vytintas kumpis – Ispanijos kulinarijos vertybė, o ispanai vidutiniškai vienam žmogui suvalgo daugiausiai kumpio pasaulyje. Aš, nors ir ne ispanas, ir pats ramiau jaučiuosi, kai namie virtuvėje rymo geras vytintas ispaniškas kumpis, o šalia taikiai guli plonų ašmenų lankstus peilis. Ir pačiam skanu, ir pavaišinti svečius smagu“, – dalijasi kulinarijos ekspertas.

Kaip išsirinkti kokybišką ispanišką kumpį?

Renkantis ispanišką kumpį, reikia atkreipti dėmesį į kiaulės veislę ir kuo ji buvo maitinama. 100 procentų Iberijos kumpio reiškia, kad veislė yra visiškai gryna. Jei ji maitinta ąžuolo gilėmis – tai vėl kelia kumpio vertę.

„Bet man visgi svarbiausias akcentas renkantis kumpį yra skonis. Dėl to šio gaminio ieškau ne prekybos centruose, o specializuotose parduotuvėse. Čia kokybė nugali prieš kiekybę. Tai, manau, yra svarbiausia. Tiksliai žinoma kumpio gamybos vieta, gamintojai, kurie dažniausiai būna mažesni ir turintys galimybių kontroliuoti kokybės kartelę“, – teigia V. Radzevičius.

Jis siūlo išbandyti ir lengvai paruošiamą užkandį, kurį svečiai prašys patiekti ne tik ant šventinio stalo:

smulkiai supjaustykite kelis pomidorus, česnako skiltelę ar dvi.

Įdėkite kelis lapelius smulkinto rozmarino, šliūkštelėkite kelis šaukštus alyvuogių aliejaus.

Jei mėgstate – įberkite šviežiai grūstų juodųjų pipirų.

Paskrudinkite prancūziško batono riekelių, prisipjaustykite plonai ir smulkiai vytinto kumpio.

Ant riekelės tepkite užtepo, apibarstykite kumpiu – ir sunku bus sustoti valgyti.

Skanaus!