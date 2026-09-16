 Vakarienei – kreminė košė su bananais

Vakarienei – kreminė košė su bananais

2026-09-16 17:49
Justas Pridotkas

Ar jums jau nusibodo valgyti beskonę košę? Štai paprastas receptas, kuris truks gal keliomis minutėmis ilgiau, tačiau praturtins maistą neįtikėtinais skoniais.

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<span>Vakarienei – kreminė košė su bananais</span>
Vakarienei – kreminė košė su bananais / Asociatyvi magnific nuotr.

Švelni košė – puikus vakarienės maistas: lengvas paruošti, procesas ilgai netrunka. Jums reikės:

  • Sviesto
  • Cinamono
  • Banano
  • Avižinės košės
  • Razinų
  • Pieno

Puode pakaitinkite pieną. Kai jis užkais (bet neužvirs) įdėkite keletą šaukštų košės. Jei vėliau košė bus per skysta, nebijokite įdėti daugiau. Jeigu per tiršta, įpilkite dar pieno.

Dabar temperatūrą sumažinkite minimalios, kad neskubėdami galėtumėte sudėti kitus ingredientus: cinamoną, gabalėlį sviesto, saujelę razinų.

Svarbu naudoti razinas, mat jos pakeičia cukrų. O virti košę būtina ant žemos temperatūros, kad razinos spėtų pamirkti, bet košė nespėtų prisvilti.

Pamaišę košę paimkite bananą, nulupkite. Dabar bananą įtarkuokite į košę. Tam puikiai tiks burokinė tarka. Jeigu matote, kad košė tapo per tiršta dėl banano, įpilkite šiek tiek pieno.

Pavirkite keletą minučių ir baigta! Labai svarbu pakankamai dažnai maišyti, kad pienas neapsitrauktų ne itin patraukliai atrodančia plėvele.

Košę galite papildomai pagardinti riešutais, medumi.

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