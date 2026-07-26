Vasarą žiemai ruoškite ne tik roges, bet ir pomidorus

Kaip informuojama „Iki“ pranešime spaudai, pomidorai – viena populiariausių daržovių, jų vartojimas nemažėja ir keičiantis sezonams. Vasarai įsibėgėjus, jaučiamas ir konservavimo sezono startas.
Vieniems arčiau širdies kuo daugiau sulčių turintys pomidorai, kiti mėgsta tik mažyčius, tačiau ruošiant pomidorus žiemai reikia vadovautis taisykle – šias daržoves rinktis mėsingas, kuriose yra mažiau vandens. Pvz., tam tinka avietiniai, taip pat kiti, mažiau sultingi pomidorai. Svarbiausia, pasak „Iki“ šefės Jolitos Tomaševičienės, žiūrėti, kad jie būtų švieži ir kokybiški.
„Skanūs pomidorai turi būti prinokę (t. y. intensyvios spalvos) ir tvirti. Jų odelė turi būti nepažeista, be dėmių, nesusiraukšlėjusi. Jei pomidoras itin kietas ir neturi kvapo, tuomet tikriausiai turite reikalų su neprinokusiu produktu“, – pataria J. Tomaševičienė.
Be to, verta atkreipti dėmesį į kotelius. Jei pomidoras prinokęs, jo kotelis turėtų lengvai nusiimti. Jei kotelis kvepia kaip pomidoras, vadinasi, viskas gerai. Jeigu ne, tai gali reikšti, kad pomidoras nebus skanus, pataria šefė.
Pomidorų žiemai galima pasiruošti įvairiais būdais: juos marinuoti, daryti tyrę, kečupą ar netgi saldžiai aštrų džemą. J. Tomaševičienė kviečia pasinerti į kulinarinius atradimus ir išbandyti kelias idėjas.
Pomidorai žiemai su svogūnais
4 šviežių mėsingų pomidorų,
1 kg svogūnų,
1 l vandens,
1,5 šaukšto cukraus,
1 šaukšto druskos,
50 ml 10 proc. acto.
Svogūną nulupkite, supjaustykite plonais pusžiedžiais. Sudėkite į rėtį, užpilkite verdančiu vandeniu (taip sušvelninsite aštrumą). Palikite kelioms minutėms, kad nutekėtų visas skystis. Kruopščiai nuplaukite pomidorus. Kiekvieną supjaustykite į 4–5 storas skilteles arba į 4 pailgus gabalėlius, išpjaukite kietą šerdį. Į sterilizuotus ir sausus stiklainius ant dugno sudėkite sluoksnį svogūnų. Tada dėkite pomidorus, vėl sluoksniuokite svogūnus ir taip kartokite, kol stiklainis bus pilnas. Paskutinis sluoksnis turėtų būti svogūnų. Paruoškite marinatą. Į verdantį vandenį įberkite druskos ir cukraus, supilkite actą. Marinatą virkite kelias minutes, kol druska ir cukrus visiškai ištirps, tada nukelkite nuo ugnies. Karštą marinatą iš karto supilkite į stiklainius iki pat stiklainio kaklelio. Stiklainius lengvai pajudinkite, kad iš jų pasišalintų oro burbuliukai. Uždarykite stiklainius sterilizuotais dangteliais ir pasterizuokite. Tada apverskite stiklainius, uždenkite rankšluosčiu ir palikite visiškai atvėsti. Paruoštus stiklainius laikykite rūsyje arba kitoje vėsioje patalpoje.
Naminė pomidorų tyrė
3 kg šviežių pomidorų,
1 šaukštelio druskos,
1 šaukštelio cukraus,
pipirų.
Pomidorus nuplaukite, išpjaukite kietas šerdis, supjaustykite mažesniais gabalėliais ir sudėkite į puodą storu dugnu. Virkite, kol pomidorai suirs. Perkoškite per sietelį. Supilkite atgal į puodą, įberkite druskos, cukraus ir pipirų. Virkite 3–4 valandas (kol bus norimos tyrės konsistencijos), retkarčiais pamaišydami. Supilstykite į švarius, sausus stiklainius, uždarykite ir pasterizuokite 15 minučių.
Marinuoti vyšniniai pomidorai
1 kg šviežių vyšninių pomidorų,
kiekvienam stiklainiui:
5 skiltelių česnako,
1 šaukštelio garstyčių sėklų,
2 lauro lapų,
šviežių krapų,
krieno šaknies,
šaukštelio druskos (1 l vandens).
Pomidorus, česnakus, krapus, krapus, krienus ir prieskonius sandariai sudėkite į stiklainius. Užvirinkite vandenį su druska, gerai išmaišykite ir užpilkite pomidorus. Stiklainius gerai uždarykite ir palikite šiltoje vietoje kelioms dienoms. Paskui perkelkite į vėsesnį rūsį ar sandėliuką.
Naminis kečupas
2 kg šviežių pomidorų,
100 ml obuolių acto,
1 svogūno,
2 skiltelių česnako,
1 šaukšto sviesto,
0,5 puodelio cukraus,
druskos,
kvapiųjų pipirų,
1 šaukštelio aštriųjų pipirų,
1 šaukšto garstyčių.
Į puodą suberkite kubeliais supjaustytą svogūną ir smulkintą česnaką, sudėkite apvirtus ir nuluptus pomidorus, supjaustytus mažesniais gabalėliais. Troškinkite ant mažos ugnies, kol pomidorai suirs. Tyrę pertrinkite per sietelį, kad pašalintumėte sėklas. Į pomidorų tyrę sudėkite likusius ingredientus ir vėl virkite, kol pomidorai sutirštės – apie 30 minučių, tada perpilkite į sterilizuotus stiklainius ir pasterizuokite 15 minučių.
Pomidorų džemas
3 kg šviežių pomidorų,
1 puodelio cukraus,
1/3 puodelio vyno acto,
1/3 puodelio vandens,
3 šaukštelių druskos,
1,5 šaukštelio čili dribsnių.
Į puodą supilkite actą ir vandenį. Suberkite cukrų. Užvirinkite ir virkite, kol cukrus ištirps. Supjaustykite pomidorus ir įmeskite juos į susidariusį sirupą. Įberkite druskos ir čili. Kruopščiai išmaišykite ir virkite apie 3 valandas, dažnai maišydami. Džemo turėtų gerokai sumažėti. Tuomet masę pertrinkite per sietelį ir dar kartą pašildykite. Karštą džemą supilstykite į stiklainius, uždarykite ir palikite apverstus, kad atvėstų.
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