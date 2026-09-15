 Atrakcionas nuplėšė galvos odą 25-erių metų šventės dalyvei

Atrakcionas nuplėšė galvos odą 25-erių metų šventės dalyvei

2026-09-15 23:39
Parengta pagal užsienio spaudą

Atrakcione labai nepasisekė 25-erių metų moteriai. Jai buvo nuplėšta galvos oda.

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<span>Atrakcionas nuplėšė galvos odą 25-erių metų šventės dalyvei</span>
Atrakcionas nuplėšė galvos odą 25-erių metų šventės dalyvei / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Incidentas įvyko Indijoje, Maharaštros valstijoje. Apie tai praneša leidinys NDTV.

Nelaimė įvyko penktadienį, rugsėjo 12 dieną, per šventyklos mugę Javatmalio rajone. 25-erių metų mugės lankytoja nusprendė pasivažinėti šalia šventyklos įrengtu nedideliu apžvalgos ratu.

Važiuojant jos ilgi plaukai įsipainiojo į atvirą besisukantį guolį, esantį už sėdynės.

Ratui toliau sukantis, mechanizmas nuo moters galvos nuplėšė didelę dalį galvos odos. Mugėje buvusiam policijos pareigūnui pavyko sustabdyti atrakcioną.

Jis iškvietė savo kolegas ir greitąją pagalbą. Nukentėjusi moteris sunkios būklės išvežta į ligoninę. Kraupų įvykį tiria pareigūnai.

 

 

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F.G
Oi kaip nesmagu.turejo ja ispeti del plauku
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