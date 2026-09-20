Ausinių vagystė padėjo policijai surasti įtariamąjį žmogžudyste

Apie įvykį praneša „NL Times“.
Auka tapo 41-erių Marlies Gents iš Šageno miesto. Moteris dingo gegužės 25 d. turistų pamėgtame Salento miestelyje, esančiame Kindijo departamente.
Ji išėjo iš nakvynės namų ketindama pasivaikščioti po kavos plantacijas, tačiau jų nepasiekė. Po šešių dienų jos kūnas buvo rastas netoliese esančiame nedideliame ežere.
Paaiškėjo, kad įtariamasis – 38-erių metų Venesuelos pilietis Eduardo Ramiro Mendoza Nare – pavogė iš moters daiktus (įskaitant „AirPods“), o vėliau nuvyko į Medeljiną, esantį maždaug už 275 kilometrų nuo nusikaltimo vietos, ir juos ten pardavė.
Vėliau vyras sugrįžo į Salento, nežinodamas, kad pavogtos ausinės jau atvedė policiją iki jo. Tyrėjų teigimu, ši vagystė tapo pagrindiniu įrodymu, leidusiu nustatyti įtariamąjį.
E. R. Mendoza buvo sulaikytas Salento centre. Be kaltinimų nužudymu, jam taip pat gresia kaltinimai dėl sunkinančiomis aplinkybėmis įvykdytos vagystės.
Prokurorai pažymėjo, kad tyrimas buvo grindžiamas liudininkų parodymais, vaizdo stebėjimo kamerų įrašais ir vaizdo įrašų analize. Kindijo departamento valdžia anksčiau buvo paskelbusi 30 milijonų Kolumbijos pesų (apie 7200 eurų) atlygį už informaciją, padėsiančią surasti nusikaltėlius.
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