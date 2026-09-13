Devynerių metų berniukas įkopė į Monblaną ir tapo jauniausiu tai padariusiu alpinistu

Apie tai praneša leidinys „La Stampa“.
Londone gimęs Lelio, gyvenantis su tėvais Romoje, rugsėjo 4 d. kartu su savo tėvu, princu Valerio Massimo di Roccasecca dei Volsci, pasiekė 4807 metrų viršūnę.
Pasak tėvo, šis įkopimas padarė Lelio jauniausiu žmogumi, savarankiškai įkopusiu į Monblaną (Monblanas – aukščiausias Vakarų Europos kalnas). Šį teiginį laiške patvirtino Gouter kalnų namelio savininkas.
„Neįtikėtina matyti šį pasaulį po kojomis, trijų šalių kalnus: Italijos, Prancūzijos ir Šveicarijos“, – žurnalistams sakė Lelio.
Po įkopimo šeima šventė įvykį Gouter namelyje, esančiame 1000 metrų žemiau viršūnės. Nepaisant rekordo, di Roccasecca dei Volsci pabrėžia, kad sūnaus meilė kalnams jam yra svarbesnė nei pasiekimas.
„Esmė ne rekorde. Lelio tiesiog myli kalnus“, – sakė berniuko tėvas.
Pats princas pirmą kartą į Monblaną įkopė būdamas 14 metų. Vėliau jis įveikė Everestą, Cho Oyu ir K2.
Lelio alpinizmu susidomėjo būdamas trejų metų, o penkerių įkopė į Gran Sasso. 2026 metais jis įveikė Bishorną Šveicarijoje.
Dabar jaunasis alpinistas planuoja įkopti į Eigerio ir Materhorno kalnus. Tačiau berniukas pripažįsta, kad alpinizmas jam tėra hobis, o ateityje norėtų tapti paleontologu.
Lelio šeima turi ilgą istoriją, siekiančią senovės Romą. Jo 52 metų tėvas baigė Kembridžo universitetą ir vadovauja investiciniam verslui.
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