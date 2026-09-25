 Dvylikametis berniukas savo kieme apsigynė nuo meškos

Dvylikametis berniukas savo kieme apsigynė nuo meškos

2026-09-25 18:06
Parengta pagal užsienio spaudą

Berniukas atsigynė nuo meškos, užklydusios į jo kiemą. Tai atsitiko JAV, Vašingtono valstijoje. 

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<span>Dvylikametis berniukas savo kieme apsigynė nuo meškos</span>
Dvylikametis berniukas savo kieme apsigynė nuo meškos / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Apie šį įvykį praneša „WILX-TV“.

Incidentas įvyko sekmadienį, rugsėjo 20 d., Belingamo mieste. Tą vakarą dvylikametis Robinas Westgate vakarieniavo su šeima, o vėliau išėjo į kiemą. Ten jis akis į akį susidūrė su meška.

„Mes su meška vienas kitą išgąsdinome. Neturėjau didelio pasirinkimo: kovoti arba mirti. Kito kelio nebuvo“, – pasakojo berniukas.

Meška du kartus puolė vaiką, apdraskydama jam šoną ir koją. Ji nasrais sugriebė Robinui už riešo. Tuomet berniukas pirštu dūrė jai į akį ir ėmė mešką mušti bei ant jos šaukti. 

Išgirdęs triukšmą, atbėgo berniuko tėvas. Meška puolė vyrą ir įsikabino jam į ranką. Pasak amerikiečio, jis sudavė plėšrūnui stipriausią smūgį savo gyvenime, priversdamas mešką sprukti.

Berniukas pasakojo, kad jų gyvenamojoje vietovėje dažnai pasirodo meškų. Jis teigė, kad žinojo, kaip elgtis, pasirodžius meškai, tačiau grumtynės su žvėrimi jį labai išgąsdino.

 

 

 

Šiame straipsnyje:
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WILX-TV

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