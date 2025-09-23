Ekspertas atskleidė paslėptą žinutę „Coca-Cola“ logotipe, kurios beveik niekas nepastebi

„Įmonės negali nuvertinti gero logotipo vertės. Logotipas yra ryšys tarp bendrovės ir potencialių klientų, tai tas dalykas, kurį žmonės atsimena labiausiai“, – aiškino LOGO.com prezidentas Richardas Lau.
Ekspertas atkreipė dėmesį, kad nors „Coca-Cola“ logotipas atrodo paprastas ir efektyvus, jame slypi subtili detalė. Antroji raidė „C“ logotipe, anot jo, simbolizuoja šypseną, kuri pasąmoningai perteikia prekės ženklo žinutę apie laimę ir džiaugsmą.
„Ši subtili žinutė gali likti nepastebėta, bet ji pasąmonėje sukuria teigiamą ryšį su prekės ženklu vartotojų mintyse“, – pridūrė R. Lau.
Pasaulyje atpažįstamas logotipas pirmą kartą buvo panaudotas dar 1969 metais, kai ankstyvasis prekės ženklo reklamos specialistas Frankas Masonas Robinsonas pasiūlė pavadinimą „Coca-Cola“. Kaip primena „Mirror“, tuomet logotipas buvo pateiktas raudoname fone su balta banga – vadinamuoju „Dynamic Ribbon Device“.
Ši naujiena pasirodė netrukus po to, kai „Coca-Cola“ paskelbė keičianti savo receptą JAV. Įmonė pranešė, kad šį rudenį pristatys naują gėrimo versiją, pagamintą iš JAV cukranendrių cukraus. Iki šiol JAV gaminama „Coca-Cola“ buvo saldinama kukurūzų sirupu, o Europoje ir Meksikoje – būtent cukranendrių cukrumi.
Ekspertai sako, kad toks pokytis gali gerokai paveikti tiekimo grandines.
„Maisto ir gėrimų pramonė JAV pradėjo naudoti kukurūzų sirupą dėl kainos. Jis pigesnis nei cukrus“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė Ronas Sterkas, vyresnysis leidinio „SOSland Publishing“ redaktorius.
Kad ir kaip keistųsi receptai, viena aišku – legendinis „Coca-Cola“ logotipas artimiausiu metu nesikeis.
