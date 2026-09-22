Keturios brangiausios pasaulyje monetos

1933 m. Šv. Gaudeno dvigubas erelis
Originaliai ši moneta buvo nukaldinta kaip 20 dolerių vertės pinigas. Jam dizainą sukūrė Augustus Saint-Gaudens. Ekspertų bendruomenė mano, kad tai yra bene gražiausia moneta pasaulyje. Jų išliko vos saujelė, todėl vienos monetos vertė siekia daugiau nei 20 mln. JAV dolerių.
1794–1795 m. Laisvų plaukų sidabrinis doleris
Tai dar vienas brangus ir retas pinigas. Taip iš dalies yra dėl to, kad tai pirmas doleris, kurį sukūrė ir patvirtino JAV vyriausybė. Išliko jų vos keli šimtai, o vieno vertė siekia daugiau nei 13 mln. Dolerių.
1787 m. Brašerio dublonas
Dar žinomas kaip Ispaniškasis dublonas, ši reta, auksinė moneta buvo nukalta 1787 m. ir buvo verta 16 dolerių. Pinigo vertė didelė, nes tai buvo pirmoji auksinė moneta, nukaldinta JAV rinkai. Ją sukūrė Ephraim Brasher, garsus Niujorko auksakalys. Jos vertė – daugiau nei 9,9 mln. Dolerių.
Edvardo III-ojo Florino Angliškoji moneta
Tai labai senas, auksinis pinigas, nukaldintas 1344 m. Jis pavadintas Anglijos karaliaus Edvardo III garbei, mat jo įsakymu pinigas ir atsirado. Šių monetų pasaulyje tėra vos trys, todėl jos – nepaprastai retos ir vertingos. Rinkoje pinigas vertinamas daugiau nei 6,8 mln. Dolerių.
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