Kinas savo biologinius tėvus pamatė praėjus 30 metų po pagrobimo

Policija, balandį gavusi informacijos apie tai, kad vienas vyras Sičuano provincijoje devintajame dešimtmetyje nusipirko vaiką iš Siano, pasinaudodama veido atpažinimo programine įranga surado Mao, kuris dabar vadinasi Gu Ningning ir kuris apie savo pagrobimą nieko nežinojo. Pareigūnai dirbtinai pasendino Mao vaikišką nuotrauką ir tada duomenų banke aptiko šiandien 34-erių vyrą. DNR tyrimas patvirtino, kad jis yra ieškomas asmuo.

Motina Li Jingzhi stočiai CCTV sakė, kad niekada neprarado vilties surasti sūnų. Po berniuko pagrobimo prie viešbučio Siane 1988 metais ji atsisakė darbo ir išdalijo per 100 000 skrajučių. Be to, moteris vaiko ieškojo per televiziją. „Aš neleisiu, kad jis mane dar kada nors paliktų“, - kalbėjo Li Jingzhi apkabindama sūnų.

Vaikų pagrobimai nuo dešimtojo dešimtmečio Kinijoje buvo dažnas reiškinys. Kadangi komunistinė vadovybė ilgai leido šeimoms turėti tik vieną vaiką, pirmiausiai buvo trokštami berniukai, kuriems daugelyje Kinijos regionų teikiama pirmenybė prieš mergaites.

Per praėjusius 10 metų policija, anot valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“, daugiau kaip 6 300 vaikų padėjo sugrįžti pas savo biologinius tėvus.