Klajojanti karvė užpuolė mažą berniuką ir sviedė jį aukštyn

Apie tai praneša leidinys „Need To Know“.
Berniukas susidūrė su karvėmis važinėdamasis šaligatviu žaisliniu automobiliuku. Staiga viena jų pasuko link berniuko. Nišantas sušuko ir bandė nuvažiuoti, tačiau karvė jį pasivijo ir pradėjo stumti iš paskos.
Tą akimirką berniuko motina puolė sūnui į pagalbą ir bandė nuvyti karvę. Reaguodamas į tai, gyvūnas ragais sviedė Nišantą į orą. Tik tada moteriai pavyko nuvyti gyvūną ir paimti vaiką. Incidentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše.
Pranešama, kad berniukas susižeidė galvą. Šiuo metu jo būklė vertinama kaip patenkinama. Nukentėjo ir Nišanto motina.
Berniuko tėvas pateikė skundą vietos valdžios institucijoms dėl daugybės po apylinkes laisvai klajojančių benamių karvių ir bulių. Pasak vyro, šie gyvūnai dažnai vejasi pėsčiuosius, trukdo eismui ir netgi pešasi tarpusavyje.
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