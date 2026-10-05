 Kuriozas oro uoste – vyrukas pasivažinėjo bagažo konvejeriu

Kuriozas oro uoste – vyrukas pasivažinėjo bagažo konvejeriu

2026-10-05 18:58
Justas Pridotkas

Socialiniame tinkle „TikTok“ greitai plinta kuriozinis vaizdas iš kaimyninės Lenkijos. Neaišku iš kur, į bagažo skyriaus patalpas įlindo vyrukas.

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<span>Kuriozas oro uoste – vyrukas pasivažinėjo bagažo konvejeriu</span>
Kuriozas oro uoste – vyrukas pasivažinėjo bagažo konvejeriu / Stop kadrai.

Vaizdo įraše matoma, kaip vaikiną pakankamai greitai pagauna konvejeris ir jis tiesiogine to žodžio prasme „nuvažiuoja“ kartu su lagaminais.

Pergyventi nereikia, mat vos jam užlipus ant konvejerio užsidegė raudona įspėjimo lemputė, tad personalas iš karto buvo įspėtas apie situaciją.

Tačiau apsauginėse kamerose užfiksuoti iš tiesų linksmi vaizdai.

Vyrukas dar bandė laikytis už turėklų, tačiau vos jų neišlaužęs nuvažiavo tolyn. Jau vos po keleto sekundžių vyras pametė batą.

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Kitoje patalpoje vizualiai matosi, kaip nuo nelaimėlio „pabėgo“ ir antrasis batas. Greičiausiai didžiausias vyro nuostolis buvo pamestas apavas ir lengvas išgąstis.

Filmuotoje medžiagoje matoma, kaip „keliautojas“ saugiai konvejeriu „atriedėjo“ į laisvę. 

Šiame straipsnyje:
konvejeris
batas
TikTok
socialiniai tinklai
bagažas
Lagaminas

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