Milijonierius apkaltino buvusią žmoną neištikimybe ir vedė 61-erių metų savo vienmetę

Apie tai praneša „South China Morning Post“.
Jo žmona tapo 61-erių metų žurnalistė Zhang Danhong. Kadaise ji mokėsi kartu su verslininku. Baigę mokslus universitete, jie išsiskyrė, nes Zhang Danhong išvyko į Vokietiją.
1995-aisiais metais milijonierius įkalbinėjo ją sugrįžti, žadėjo apipilti turtais ir siūlė tekėti už jo. Moteris atsisakė, ištarusi tokius žodžius: „Kodėl viskas turi būti matuojama pinigais?“.
Po metų Li Guoqing vedė verslininkę Peggy Yu. 1999-aisiais metais jie kartu įkūrė internetinę parduotuvę „Dangdang“, kuri tapo didele Kinijos prekybos rinkos žaidėja.
Tačiau santuoka baigėsi skandalu: vyras apkaltino žmoną neištikimybe ir finansiniais pažeidimais. Skyrybos truko šešerius metus ir baigėsi tik 2025-ųjų birželio mėnesį. Teismo sprendimu moteris gavo teisę valdyti bendrovę, o vyras – didelę piniginę kompensaciją.
Rugpjūčio 16 d. Li Guoqing vedė Zhang Danhong. Kvietimuose į vestuves jaunavedžiai prašė svečių nedovanoti jiems dovanų, o paaukoti po 500 juanių ( 60 eurų) vienos provincijos kaimo mokyklai arba padėti nepasiturinčių šeimų vaikams.
Poros vestuvės Kinijos socialiniuose sluoksniuose buvo audringai aptarinėjamos. Daugelis gyrė milijonierių, kuris pasielgė priešingai nei dauguma turtingų vyrų, vedusių daug jaunesnes moteris.
