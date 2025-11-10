Mokytoja prisipažino nepilnamečių moksleivių suvedžiojimu

Tai nutiko Kanadoje, o apie moters nusikaltimus praneša „CBC News“.
Keturiasdešimtmetė Kelly-Anne Jennings iš Ontario provincijos Piterboro miesto nuo 2016-ųjų metų dirbo katalikų mokykloje.
Iš viso jai pateikta 18 kaltinimų. Moteris įtariama seksualiniu priekabiavimu, moksleivių išprievartavimu, taip pat vaikų pornografijos gaminimu ir saugojimu.
Tyrėjai nustatė mažiausiai tris buvusius moksleivius, su kuriais mokytoja užsiiminėjo seksu. Teismo bylose nurodyta, kad visoms aukoms buvo mažiau nei 16 metų.
Vėliau paaiškėjo, kad vienas iš nukentėjusiųjų buvo jaunesnis nei keturiolikos metų berniukas.
Teigiama, kad prokurorai siekia, kad K.-A. Jennings būtų skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Kaltinamosios advokatas siekia, kad mokytojai būtų skirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė.
Nuosprendis mokytojai bus paskelbtas lapkričio mėnesio pabaigoje.
