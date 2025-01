Neįtikėtina: vyras nenukentėjo „keliaudamas“ įsikabinęs į milžinišku greičiu lekiantį traukinį

Vyriškis – keturiasdešimtmetis Vengrijos pilietis – ketvirtadienį Miunchene įlipo į traukinį, turėjusį vykti į Liubeką šiaurinėje Vokietijos dalyje. Bilieto jis neturėjo.

Tačiau tai nebuvo ta priežastis, kuri paskatino jį atlikti tokį rizikingą triuką, teigiama policijos pranešime. Traukiniui sustojus Ingolštadto stotyje už maždaug 70 kilometrų į šiaurę nuo Miuncheno, keleivis išlipo parūkyti.

Anot policijos, supratęs, kad durys užsidarė ir traukinys vėl pajudėjo, jis užšoko ant dviejų vagonų jungties ir laikėsi įsikibęs į kabelius, o traukinys tuo metu skriejo iki 282 km/val. greičiu.

Platformoje buvę šio įvykio liudininkai maždaug 15 val. apie įvykį pranešė policijai. Mašinistas traukinį sustabdė Kindingo miestelyje, esančiame už maždaug 30 kilometrų į šiaurę nuo Ingolštadto, kur zuikis ir buvo sulaikytas.

Apklausiamas policijos vyriškis paaiškino, kad ant nuvažiuojančio traukinio užšoko, nes viduje buvo likęs jo bagažas.

„Neįtikėtina“, bet vyriškis per šį mirtinai pavojingą incidentą nenukentėjo, pasakė federalinės policijos atstovas.

Šiuo metu jam iškelta byla dėl kelionės be bilieto. Be to, jis kaltinamas „viešosios tvarkos sutrikdymu“, kuris tėra laikomas smulkiu nusižengimu.