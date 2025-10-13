 Neregiu apsimetęs italas per 50 metų gavo daugiau nei milijoną eurų išmokų

2025-10-13 16:48
Viljama Sudikienė (ELTA)

Neregiu apsimetęs vyras per daugiau nei 50 metų gavo daugiau nei milijono eurų vertės neįgalumo išmokas, pirmadienį pranešė Italijos policija. 

Neregiu apsimetęs italas per 50 metų gavo daugiau nei milijoną eurų išmokų
Neregiu apsimetęs italas per 50 metų gavo daugiau nei milijoną eurų išmokų / Asociatyvi Pixabay nuotr.

70 metų vyras neseniai buvo pričiuptas dirbantis sode su pavojinga įranga ir vienas apsiperkantis turguje savo gimtajame mieste netoli Vičencos, pranešė policija.

Jam pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo sunkinančiomis aplinkybėmis.

