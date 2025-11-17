Pas gydytoją važiavęs senjoras pasuko ne tuo keliu ir atsidūrė už 1600 kilometrų nuo namų

Apie tai praneša „Oddity Central“.
Lapkričio pradžioje 85-erių metų vyras iš Chatillon-sur-Thouet komunos automobiliu išvyko pas gydytoją į gretimą komuną. Važiuoti reikėjo tik 19 kilometrų. Tačiau garbaus amžiaus prancūzas pas gydytoją nepasirodė. Negrįžo jis ir į namus.
Vyro artimieji sunerimo, kai jis nepasirodė asociacijos, kuriai priklausė, susirinkime. Todėl jie kreipėsi pagalbos į valdžios atstovus.
Policija taip pat negalėjo aptikti pensininko pėdsakų, todėl paprašė kariškių, kad jie atsektų dingusį vyrą pagal mobilaus telefono buvimo vietą.
Buvo nustatyta, kad ieškomasis yra viename Kroatijos viešbutyje. Paaiškėjo, kad garbaus amžiaus senjoras važiavo 20 valandų, pervažiavo Italiją ir tada apsistojo viešbutyje.
Kai prancūzo paklausė, kas atsitiko, jis atsakė, kad neturi supratimo. Senjoras mano, kad 1600 kilometrų ne ta kryptimi nuvažiavo dėl GPS navigacijos klaidos.
Vyro gydytojas pareiškė, kad jo pacientas fiziškai nėra stiprus, tačiau jokių kognityvinių pažeidimų jis nėra pastebėjęs.
Pensininko šeima išvyko į Kroatiją pasiimti paklydėlio.
