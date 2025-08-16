Penkiolikmetis nukrito nuo guminio čiužinio ir nuskendo matant tėvui

Nelaimingas atsitikimas įvyko Italijoje. Apie tai praneša „Virgilio Notizie“.
Leidinio duomenimis, tragedija įvyko penktadienį, rugpjūčio 15-ąją dieną Fermo provincijoje prie Adrijos jūros kranto.
Penkiolikmetis turistas Liu Jia Cheng, atvažiavęs pailsėti su šeima iš Empolio, išvyko paplaukioti guminiu čiužiniu kartu su tėvu ir dėde.
Kai keliautojai priplaukė prie rifų, paauglys netikėtai iškrito iš čiužinio ir dingo po vandeniu matant tėvui. Nepilnamečio artimieji šoko į vandenį jo gelbėti, tačiau nesugebėjo ištraukti.
Į įvykio vietą atvyko greitosios pagalbos ekipažas, policija ir karabinieriai. Kranto apsaugos darbuotojams pavyko vyrus ištraukti į paplūdimį, o paauglį aptiko narai penkių metrų gylyje.
Medikai daugiau nei 40 minučių reanimavo vaikiną. Vis dėlto jų pastangos buvo bergždžios. Gydytojams teko konstatuoti paauglio mirtį.
Naujausi komentarai