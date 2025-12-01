Dviejų automobilių savininkai dėl piktavalių patyrė nuostolių

Po vidurdienio Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai išskubėjo į ramų miestelį Priekulę. Turgaus gatvėje gyvenantis žmogus rado savo BMW 740 išdaužtu galiniu langu.
Ko gero, vagis taip siekė ne pakenkti automobilio savininkui, o patekti į saloną ir paieškoti ko nors vertingo. Mat nusikaltėlis sulaužė ir elektrinę užuolaidą.
Po pakeliamu porankiu piktavalis rado 100 eurų ir tai buvo vienintelis vagies laimėjimas.
Užtat nukentėjusiajam teks paploninti kišenę, kol vėl galės važinėti savo automobiliu. Policijos pareiškime jis nurodė patyręs 400 eurų žalą.
Klaipėdos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis vagystės tyrimas.
Dar vienas automobilis tądien buvo apgadintas Debreceno gatvėje, kur panašūs nutikimai nėra reti. Tiesa, šį kartą buvo apgadintas ne nakčiai paliktas automobilis, o sugadintas praeivių konflikto su mašinos vairuotoju metu.
Sekmadienį 20.10 val. policijai pranešta, kad du vyrai nudaužė „Volkswagen“ markės automobilio veidrodėlį. Tai įvyko, kai prie mašinos priėjo du nepažįstami vyrai. Su mašinoje sėdėjusiais asmenimis prasidėjo konfliktas, kuris galiausiai įsiliepsnojo tiek, kad buvo nulaužtas durų veidrodėlis.
Vengdamas dar didesnio smurto, vairuotojas iš įvykio vietos nuvažiavo, o policijai apie įvykį pranešė iš ten, kur jam jau buvo saugu.
Dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas dar nepradėtas, pareigūnai renka medžiagą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Nukentėjusysis apie nuostolių mastą dar nepranešė.
