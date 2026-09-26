Pensininkas mirė po grumtynių paplūdimyje dėl gultų

Apie tai praneša leidinys „Metro.co.uk“.
Incidentas įvyko rugsėjo 20-osios rytą Atėnų Rivjeroje, kur pasideginti atvyko 76-erių vyras su savo 21-erių metų palydove. Gultų visiems neužteko. Porai pabandžius užimti kelias laisvas vietas, paplūdimyje buvęs 82-ejų vyras įspėjo, kad šie gultai – kaip ir keturi greta esantys – jau užimti. Tai sukėlė konfliktą.
Žodinis konfliktas greitai peraugo į fizines grumtynes, kurių metu pagyvenusį vyrą ištiko širdies smūgis. Įvykio vietoje buvo bandoma gelbėti vyrą panaudojus defibriliatorių. Atvykę greitosios pagalbos medikai nuvežė vyrą į ligoninę Vule, tačiau atgaivinti jo nepavyko.
Dėl mirtino sužalojimo sulaikytas 76-erių vyras, dalyvavęs muštynėse. Taip pat buvo sulaikyta kartu su juo buvusi palydovė – neįgali moteris. Ji įtarta bendrininkavimu ir grasinimais.Tačiau vėliau moteris buvo paleista.
Liudininkų teigimu, moteris patyrė veido sužalojimų. Įtariamasis tvirtina, kad 82-ejų vyras pirmas sudavė moteriai, o paskui – jam pačiam.
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