 Pensininkas mirė po grumtynių paplūdimyje dėl gultų

Pensininkas mirė po grumtynių paplūdimyje dėl gultų

2026-09-26 23:21
Parengta pagal užsienio spaudą

Graikijos kurorte Vouliagmeni po konflikto dėl gultų paplūdimyje mirė 82-ejų pensininkas.

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Pensininkas mirė po grumtynių paplūdimyje dėl gultų / Asociatyvi Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Apie tai praneša leidinys „Metro.co.uk“.

Incidentas įvyko rugsėjo 20-osios rytą Atėnų Rivjeroje, kur pasideginti atvyko 76-erių vyras su savo 21-erių metų palydove. Gultų visiems neužteko. Porai pabandžius užimti kelias laisvas vietas, paplūdimyje buvęs 82-ejų vyras įspėjo, kad šie gultai – kaip ir keturi greta esantys – jau užimti. Tai sukėlė konfliktą.

Žodinis konfliktas greitai peraugo į fizines grumtynes, kurių metu pagyvenusį vyrą ištiko širdies smūgis. Įvykio vietoje buvo bandoma gelbėti vyrą panaudojus defibriliatorių. Atvykę greitosios pagalbos medikai nuvežė vyrą į ligoninę Vule, tačiau atgaivinti jo nepavyko.

Dėl mirtino sužalojimo sulaikytas 76-erių vyras, dalyvavęs muštynėse. Taip pat buvo sulaikyta kartu su juo buvusi palydovė – neįgali moteris. Ji įtarta bendrininkavimu ir grasinimais.Tačiau vėliau moteris buvo paleista. 

Liudininkų teigimu, moteris patyrė veido sužalojimų. Įtariamasis tvirtina, kad 82-ejų vyras pirmas sudavė moteriai, o paskui – jam pačiam.

 

 

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