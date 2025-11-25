Policijos viršininkas darbo vietoje šovė į veidą jaunai meilužei

Tai atsitiko Italijoje, Anzola dell Emilia komunoje. Apie nusikaltimą praneša „Need To Know“.
65-erių metų Giampero Gualandi suėmė 2024-ųjų metų gegužės mėnesį, kai jis darbo vietoje šovė į veidą 33-ejų metų moteriai. Tyrėjai nustatė, kad ji, Sofia Stefani, buvo policijos viršininko meilužė. Beje, G. Gualandi buvo vedęs, o S. Stefani – susižadėjusi.
Vyras prisipažino, kad užmezgė romaną su S. Stefani, tačiau tvirtino, kad 2024-ųjų metų vasario mėnesį ryšius nutraukė. Tyrėjai nustatė, kad jų santykiai tęsėsi iki gegužės. Maža to, G. Gualandi teigė, kad atsitiktinai iššovė į moterį, kai ši užpuolė jį. Ekspertizė parodė, kad ant pistoleto nebuvo S. Stefani pirštų atspaudų.
S. Stefani artimieji papasakojo, kad nuo praėjusių metų balandžio 30 d. ji kelis kartus mėgino susisiekti su G. Gualandi žmona, kad papasakotų apie vyro neištikimybę.
Paaiškėjo, kad iš vadovaujamų pareigų atleistas vyras žadėjo savo meilužę paskirti jo pavaduotoja, kai vėl taps viršininku.
G. Gualandi tvirtino, kad dėl S. Stefani jis išsiskirs su žmona. Tyrėjų versija tokia: policijos viršininkas susidorojo su meiluže, kad išsaugotų šeimą.
Lapkričio 20-ąją dieną Bolonijos teismas nuteisė buvusį policijos pareigūną kalėti iki gyvos galvos. Be to, S. Stefani tėvai ir jos sužadėtinis gaus solidžias kompensacijas.
