Šis vyrukas dievina vyresnes moteris: man labai patinka protezai

Kyle yra kilęs iš Pittsburgo miesto ir pirmąkart televizijoje pasirodė 2018 metais. Laidoje „My Strange addiction“ arba lietuviškai „Mano Keista Priklausomybė“ pripažino tikrai keistą dalyką – jam patinka susitikinėti ir megzti draugystes su keliasdešimt metų vyresnėmis moterimis.
„Esu priklausomas nuo santykių su vyresnėmis moterimis. Gerooookai vyresnėmis. 60, 50, 40 metų vyresnėmis“, – laidoje sakė vyrukas.
Jis pasakojo, kad jam patinka vyresnės moterys dėl savo kvapo, elgsenos, mąstymo.
Keistenybės tuo nesibaigė, mat Kyle paatviravo dar daugiau.
„Man labai patinka protezai. Galbūt vyresnės moterys pergyvena dėl protezų. Panelės, pažadu, jei pasakysite savo vyrui, kad dėvite protezus, jam nedings aistra. Priešingai, jo kelnėse atsiras šypsena“, – pasakojo vaikinas.
Vyriausia moteris, su kuria vaikinas yra susitikinėjęs, buvo 91-erių metų amžiaus.
Su vyresnio amžiaus moterimis Kyle susipažįsta internetu, per pažinčių svetaines. Kadangi daugelis jų ne itin moka naudotis socialiniais tinklais, vyras su jomis susirašo elektroniniais laiškais.
„Seksualioms vyresnio amžiaus moterims apibūdinti yra daug terminų. MILF, kardadantis tigras, o mano mėgstamiausias – sidabrinė lapė. Pastarasis apibūdinimas siejasi su platinos spalvos plaukais, man tai labai sukelia aistrą“, – tikino vyrukas.
Pirmą kartą su vyresnio amžiaus moterimi Kyle pradėjo susitikinėti būdamas 18. Moteriai tuomet buvo 50.
„Seksas su vyresnėmis moterimis… tiesa tokia, kad 68-erių moteris mėgsta gerą, aistringą seksą tiek pat, kiek 23-ejų panelė“, – sakė Kyle.
Kalbinta Karen sutiko papasakoti, ką reiškia vėl susitikinėti sulaukus brandaus amžiaus.
„Šiek tiek nervinuosi. Juk jis tiek metų jaunesnis. Pilve vėl skraido drugeliai, to nejaučiau labai, labai seniai“, – teigė moteris.
„Matau visas garsenybes, kurios susitikinėja su jaunesniais vyrais ir pagalvojau, kad reikia pabandyti ir man“, – aiškino Karen.
„Gera vėl taip jaustis. Kūną apima jaudulys, net drebi iš to jaudulio. Galvoji – oi, kažin, kas bus toliau?“ – džiaugėsi pensininkė.
Vyruko mama sūnaus elgesį tikino suprantanti. Esą santykiai su moterimis sūnui patinka, moterys elgiasi brandžiai ir supratingai, o žalos niekam nedaroma.
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