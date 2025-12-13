Stebuklas: po neįprasto nėštumo gimė sveikas kūdikis

Ši būklė, vadinama negimdiniu nėštumu kepenyse, atsiranda, kai apvaisintas kiaušinėlis implantuojasi kepenų audinyje. Dėl itin gausaus organo aprūpinimo krauju, mirties rizika tiek motinai, tiek vaisiui laikoma viena didžiausių.
San Martino de Porreso mieste esančios Cayetano Heredia nacionalinės ligoninės specialistai šį atvejį pavadino „dvigubu gyvenimo stebuklu“.
Pasak Peru sveikatos apsaugos ministro Luiso Quirozo Avileso, operacija buvo itin sudėtinga, tačiau gydytojams pavyko išgelbėti ir motiną, ir naujagimį.
3,6 kg sverianti mergaitė gimė po Cezario pjūvio Carloso Lanfranco La Osa ligoninėje.
Tai pirmasis sėkmingas atvejis Peru ir tik ketvirtasis pasaulyje, kai ir motina, ir kūdikis išgyveno po kepenų embriono implantacijos.
Dauguma negimdinių nėštumų – maždaug 96 procentai – įvyksta kiaušintakiuose. Tik keturi procentai išsivysto pilvo ertmėje, tačiau implantacija kepenyse yra beveik unikalus atvejis.
Šiuo atveju vaisius gavo maistinių medžiagų per kepenų arterijas, todėl galėjo vystytis iki nėštumo termino pabaigos.
Šis atvejis unikalus tuo, kad kūdikis buvo išnešiotas iki 40 savaitės, o trimis ankstesniais panašiais atvejais gimdymas įvyko 36 savaitę.
Po kūdikio gimimo gydytojai negalėjo iš karto pašalinti placentos dėl didelio kraujavimo. Todėl pacientė buvo perkelta į Cayetano Heredia nacionalinę ligoninę, kur, taikant intervencinę radiologiją, buvo atlikta placentą maitinančių arterijų embolizacija. Tik tada pavyko stabilizuoti jos būklę.
