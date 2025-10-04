Supykęs dėl pastabos paplūdimyje vyras šešiasdešimtmetei moteriai sulaužė šonkaulius

Apie tai praneša leidinys „PerthNow“.
Leidinio duomenimis, incidentas įvyko dar balandžio 8-ąją dieną, tačiau apie jo aplinkybes sužinota visai neseniai.
60-metė Kathy McKenzie vaikštinėjo Peregiano paplūdimio (Australija) pakrante. Ji pastebėjo 28-erių metų Thomasą Keysą, kuris vedžiojo šunį.
Moteris pasakė vyrui, kad šiame paplūdimyje vedžioti šunis draudžiama. Th. Keysui tai labai nepatiko. Jis parvertė K. McKenzie ant žemės, sulaužė jai penkis šonkaulius, kryžkaulį ir pėdą.
Po išpuolio vyras dingo iš nusikaltimo vietos, o prie moters pribėgo trys liudytojai, kurie ir iškvietė greitąją pagalbą.
Ligoninėje paaiškėjo, kad moteris patyrė kraujo išsiliejimą į smegenis.
Th. Keysas buvo suimtas po trijų mėnesių. Spalio pabaigoje nusikaltėlis stos prieš teismą.
