Kazachstane belgų futbolo sirgaliai įkalinti dėl Borato maudymosi kostiumų

Kazachstano televizijos transliuotame vaizdo įraše matyti, kaip trijulė antradienio rungtynių tarp Almatos „Kairat“ ir Briugės „Club“ tribūnose vilki žalius maudymosi kostiumus, kuriuos išgarsino komiko Sachos Barono Coheno (Sašos Barono Koheno) filmas apie išgalvotą televizijos reporterį iš Kazachstano.
Sostinės Astanos teismas pranešė, kad trims Belgijos piliečiams, įvardytiems tik inicialais, skyrė penkių dienų laisvės atėmimo bausmes už viešosios tvarkos pažeidimus.
„Būdami apsvaigę „Astana Arena“ stadiono tribūnose, S., D. ir N. nusirengė drabužius, liko su apatiniais ir skandavo, siekdami atkreipti dėmesį, taip pažeisdami viešąją tvarką“, – teigė teismas.
Su Boratu susiję juokeliai Kazachstane vertinami neigiamai. Šalis jau daugelį metų bando kovoti su įvaizdžiu, pateikiamu 2006 metų komedijoje.
Pseudodokumentiniame filme „Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė“ (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) ši Vidurinės Azijos šalis vaizduojama kaip atsilikusi, kartu netiesiogiai kritikuojant Jungtines Valstijas.
Filmas sukėlė Kazachstano valdžios pyktį – ji jį uždraudė, tačiau pripažino, kad jis pritraukė daugiau turistų į šalį.
2024 metais per Konferencijų lygos rungtynes su FC „Astana“ stadiono apsauga iš „Chelsea“ sirgaliaus konfiskavo vėliavą su Borato atvaizdu.
Briugės „Club“ antradienio rungtynes laimėjo rezultatu 4:1 ir išsaugojo viltis patekti į kitą Čempionų lygos etapą, o „Kairat“ lieka paskutinėje vietoje.
Naujausi komentarai