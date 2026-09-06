Sužinokite, ar gyvenate su vaiduokliais

Bildukai ir naminukai
Daugelis iš mūsų vaikystėje yra išgyvenę šią situaciją: kažkur namuose užsitrenkia durys, atsiveria spintelės. Dažnu atveju tėvai ar seneliai, šelmiškai prisimerkę, pasakoja apie bildukus ir naminukus. Bet kas jie yra?
Bildukai ar naminukai yra namų dvasios. Nepiktybiškos. Geriausia su jomis susibendrauti, kai tik įsikuriate namuose. Tą padaryti tikrai nėra sudėtinga.
Pamenu, kai su šeima atsikraustėme į naujus namus, tuomet man tebuvo apie dešimt metų. Labai stebėdavausi, kodėl mama, iškepusi pyragą, vakare ant stalo palikdavo vieną dailų gabalėlį, o šalia ir raudono vyno taurę padėdavo ir per naktį palikdavo.
Man būdavo paaiškinama, kad šitaip susidraugaujama su namų dvasele. Ir kiekvieni namai turi savo dvaselę.
Piktos dvasios?
Galbūt internete esate matę vaizdo įrašų, kuriuose siautėja neaiškios jėgos. Kai kurie iš šių įrašų yra apgailėtinai ir akivaizdžiai padirbti, tačiau yra ir tokių, kurių jokie užkietėję pesimistai negeba paneigti.
Pats labai mėgstu tokius nepaaiškinamus arba sunkiai paaiškinamus filmukus. Pasidalysiu – „Youtube“ platformoje yra kanalas „Nukes top 5“, kuriame vaikinukas surenka įvairius, esą paranormalius vaizdo įrašus ir parodo plačiajai visuomenei. Žinoma, kaip jis sako, šių įrašų autentiškumo klausimas paliekamas „spręsti jums“.
Būtent iš šio kanalo filmukų ir galima daryti prielaidą, kad toli gražu ne visos namų dvasios yra geros. Galbūt esate girdėję šį terminą: poltergeistas?
Poltergeistas yra itin pasiutusi dvasia, kuri kelia sumaištį ir tą daro garsiai: svaidomi puodai, trankomos durys, nuo sienų krenta paveikslai ir t. t. Pavyzdžiui, lietuviškasis mielas bildukas tą gali daryti žaismingai ar netyčia, tačiau klaikusis poltergeistas būtinai praneš, kad namuose niekas nėra pageidaujamas – gyvas ar miręs.
Raganos patarimai
Kyla klausimas, kaipgi apsisaugoti nuo tokių piktųjų dvasių? Kaip žinoti, ar su mumis kažkas tyliai gyvena kartu? Tą išsiaiškinti padės mano bičiulė, iš Lenkijos kilusi, ragana, save pristatanti Uriens slapyvardžiu.
– Kaip žinoti, ar mes gyvename kartu su dvasiomis, vaiduokliais? Kaip jie mums praneša, kad yra šalia?
– Tai šiek tiek keblu, nes modernios statybos pastatuose įprastai nėra vaiduoklių, bet mes juos galime „parsinešti“ iš kitos vietos. Kai nueiname ten, kur dvasių yra, ir šios pradeda mus sekioti.
Būna, kad dvasios yra įkalintos senos statybos pastatuose. Pirmiausia, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai į pastato amžių, istoriją. Net jei pastatas naujas, tačiau pastatytas ypatingoje vietoje, pavyzdžiui, ant seniai pamirštų kapinių, arba vietos, kur kažkas blogo įvyko, jame gali būti dvasių. Būtent tokios vietos pritraukia vėles ar jas net įkalina. Tas pats galioja gyvenant šalia tokių vietų, tarkime, bažnyčios ar kapinių, tai yra tikras dvasių magnetas.
Taigi, dvasios, jei yra įstrigusios, tikrai susisieks su mumis, juk joms reikia pagalbos. Dažnai nutinka tai, kas vaizduojama filmuose: juda baldai, kažkur nepaaiškinamas beldimas, veidrodžiuose vaidenasi šešėliai.
Viskas priklauso nuo to, kiek dvasia turi jėgų, energijos. Kartais ir patys pastebime, kad kažkokioje vietoje blogai jaučiamės. Šių pojūčių intensyvumas priklauso ir nuo asmeninių gebėjimų. Kai kurie žmonės sapnuoja keistus sapnus, košmarus, kiti nuolat jaučia nepaaiškinamą šaltį. Šaltis ypač būdingas stiprioms parazitinėms dvasioms. Būna, kad jėgos dingsta.
Geriausias patikrinimas, ar su jumis gyvena parazituojančios būtybės: dvi dienas stebėkite, kaip jaučiatės namuose. Jeigu namie visada stinga jėgų, energijos, o kitose vietose staiga atsigaunate, atsakymas aiškus – namuose gyvena stiprus parazitas, kuris vagia jūsų jėgas, tačiau pats iš namų išeiti, sekioti, negali. Dažniausiai, kai mums atrodo, kad kažkas yra ne taip, taip ir yra.
– Kaip mums žinoti, ar dvasios, kurios su mumis gyvena, yra geros ar blogos?
– Įprasti vaiduokliai yra neutralūs, nei blogi, nei geri. Blogomis vadiname tas dvasias, kurios išgyvena blogus jausmus, negatyvias emocijas. Kaip jau minėjau, jas pastebėti paprasta, šalia jų tiesiog dingsta jėgos. Tarkime, įeinate į pastatą, dingsta jėgos, jaučiate šaltį, atrodo, lyg kažkas ne taip, greičiausiai ten yra pikta dvasia. Nebūtinai mirusio žmogaus siela, nes piktų būtybių būna ir kitokių.
Gerųjų dvasių dažniausiai nepastebime, nes jų energija yra aukštesnė už mūsų. Jeigu jau šios gerosios dvasios bando su mumis susisiekti, tą daro per sapnus. Bet dažniausiai šalia mūsų jos neužsibūna. Galbūt kai kurios ilgesnį laiką stebi jus, jūsų šeimą, saugo, bet nepasirodo kaip vaiduoklis. O jei jau nuolatos, ilgą laiką, pastebite įvairius ženklus, vadinasi, šalia jūsų gyvena kažkas negero.
– Ką gali papasakoti apie poltergeistus? Ar yra ir kitų piktųjų dvasių, kurios gyvena šalia mūsų?
– Na, dažniausiai poltergeistas yra dvasia, užstrigusi labai negatyvioje energijoje, mąstyme. Kartais tai tarsi sielos bausmė. Spėčiau, kad šios dvasios negali užbaigti savo darbų žemėje. Jos vis dar mokosi ir negali pereiti į kitą gyvenimą, nes kažką padarė ne taip, blogai.
Keisčiausia, jog šios dvasios gal ir galėtų keliauti tolyn, bet nenori. Jos nenori pripažinti fakto, kad numirė, kažką padarė blogai, kažko apskritai nepadarė. Dažnai taip būna tiems, kurie nusižudo ar panašiai.
Būna ir kitokių negatyvių dvasių, kurios gyvena tarp mūsų, bet yra silpnesnės. Tiesa, jos ne visada yra blogos, piktos. Dalis dvasių gali supykti, jeigu iš jų šaipomasi, įžeidinėjama, jos niekinamos. Tada koks nors džinas tikrai pasius, nors ir nėra blogas. Šios neutralios dvasios gali jums tiek padėti, tiek pakenkti, priklauso, kaip su jomis elgiatės, kai jas pastebite.
Kalbant apie kitus padarus, nevartočiau žodžio „gyvena“ kartu. Parazitinės dvasios negyvena su mumis, jos gyvena mumyse.
Bet taip, parazitai, energetiniai vampyrai ir panašios bjaurastys gali būti mūsų namuose. Kartais jos įstringa pastate energetiškai, bet dažniau pastringa dėl santykių su kažkokiu žmogumi. Tad labai, labai svarbu yra atlikti namų „valymą“.
– Šios piktos dvasios, ką jos mums padaro?
– Ką jos padaro? Ogi vagia mūsų gyvybinę energiją, iššaukia kažkokias emocijas, provokuoja specifinį elgesį. Pavyzdžiui, yra kažkoks parazitinis padaras, mintantis pykčio energija. Ir staiga jus ištinka pykčio priepuoliai dėl menkiausių smulkmenų, ir ištinka dažnai.
Galbūt jausite, jog elgiatės blogai, bet nieko padaryti negalėsite. Šis parazitas, juk būtent to ir nori, jis minta jūsų neapykanta, tad darys viską, kad toks jūsų elgesys tęstųsi. Kai kurie gali jus nuolatos erzinti, kai bandote medituoti, kamuoti blogais sapnais. Jie tiesiog yra energijos vagys ir jūs esate reikalingas tik tam, kad jie išliktų.
– O kaip mums apsaugoti save, savo namus nuo šių blogųjų dvasių?
– Priklauso nuo to, ar užsiimate meditacija. Jeigu taip, galite pabandyti valančią meditaciją. Vis dėlto, ne visi medituoja, tad galima panaudoti valančią šakę. Tai metalinė šakutė, į kurią trinktelėjus pasigirsta gražios vibracijos. Šios vibracijos ir išvalo mūsų namus.
Kitas būdas yra naudoti „palo santo“ (liet. Šventasis medis, – aut. past.) arba kitokius smilkalus, juos uždegus apeiti namus. Net jeigu neįtariate ar nejaučiate, kad kažkas ne taip, tą galite daryti profilaktiškai, kartą per savaitę. Tiesiog uždekite smilkalus ir vaikštinėkite po patalpas ir jokiais būdais nepraleiskite tamsių kampų ar panašių užkaborių.
Panašiai veikia ir balta žvakė. Tiesiog uždekite baltą žvakę turėdami intenciją išvalyti namus ir leiskite jai visiškai sudegti. Galima naudoti aliejus. Žinoma, ne maistinius – eterinius. Kelis lašus eterinio aliejaus įlašinkite į vandenį, kuriuo plausite grindis ar ant skudurėlio, kuriuo valysite dulkes.
Net druska yra naudinga ginant namus. Prie langų ir durų paberkite tiesią druskos liniją, tai padės apsaugoti erdves. Svarbiausia, atkreipkite dėmesį į savo būsenas. Jei pajaučiate staigų, nepaaiškinamą pokytį, reikia iš karto užsiimti energetiniu valymu.
Geriausia būtų išsimaudyti vonioje, įlašinus lašą ar du eterinio aliejaus. Vietoj aliejaus galima naudoti ir druską, nes druska iš esmės valo viską. Jei vonios neturite, atsistokite duše ir po maudynių į vandens dubenį įberkite druskos. Apsišlakstykite šiuo vandeniu.
Blogiausiu atveju tinka ir muilas su druska. Tik nepersistenkite – kasdien vartojant druską gali kilti odos sudirgimai, alergijos. Ne veltui tai yra labai stipri priemonė.
Pažengę gali užkerėti savo nešiojamus papuošalus – juos dėvėdami būtumėte saugūs visada. Galima rasti net papuošalų iš druskos kristalų. Kalbant apie kristalus, apsaugai tinka ir juodasis kianitas, lavos akmuo, obsidianas.
Itin svarbu yra stebėti kitų gyvųjų elgesį, reakcijas į jus. Juk parazitai gali būti ne tik dvasių, bet ir žmogaus pavidalu. Apie šį faktą tikrai kalbama per mažai. Dažnai parazituojantys žmonės patys nėra labai ypatinga energija pasižymintys individai, tad jos turi tiesiog pasivogti.
Atkreipkite dėmesį, kai lankotės tokiose vietose kaip kapinėse, bažnyčiose, didelių mūšių vietose. Ten tikrai būna dvasių, kurios yra įstrigusios ir tiesiog vaikštinėja. Jos gali pradėti jus sekioti, būtinai apsisaugokite prieš lankydamiesi tokiose vietose.
Kai grįžtate iš šių vietų, prieš įeidami į namus, garsiai pareikškite: „dabar aš grįžtu namo. Niekas kitas, kas čia negyvena, įeiti negali“. Kai kuriems žmonėms tai padeda, aš savo praktikoje to nepastebėjau. Druska padeda visada. Tačiau vėlgi – įvertinkite, kur keliaujate ir apsaugokite save, net jei kapinėse lankote mirusius artimuosius.
– O yra dvasių, kurios gyvena su mumis, bet yra nei geros, nei blogos, tik tylios? Ką apie jas papasakotum?
– Taip, yra tokių būtybių, ir netgi daug. Dažniausiai tai tiesiog keliaujančios pro šalį dvasios, jų įprastai net nepastebime. Tarkime, elementinės dvasios kaip fėjos. Jos ramiai gyvena jūsų sode, darže, gal kartais prie augintinių, bet su mumis bene niekada nebendrauja.
Arba džinai. Pas mane gyveno nemažai džinų, iki kol įsigijau katę. Jai tie džinai visai nepatiko. Gaila, kad katė juos nubaidė, dabar nuobodoka. Bet taip, ir džinai gali tyliai gyventi kartu su jumis, ramiai stebėti buitį, gyvenimą. Žinau, kad tamsesnės prigimties džinai mėgsta gyventi šaltose ir tamsiose vietose: apleistame tualete, palėpėje, šiaip užmirštame namų kampe. Dažnai tos vietos net nepastebime, iki kol nesupykdome džinų. Daug dvasių taip gyvena.
Dvasių pilna visur. Jei gyvenate prie ežerų, upių, ten glaudžiasi vandens būtybės. Fėjų galima rasti ten, kur veši gamta: jos prižiūri augalus, net padeda jūsų sodui, daržui, gyvuliams. O astralinėje plotmėje jūsų namai, juk irgi egzistuoja. Galbūt jie šiek tiek kitokie, bet yra. Ten irgi pilna būtybių. Jos kartais keliauja tarp pasaulių, bet grėsmės nekelia. Šių dvasių beveik niekada nepastebėsite, nebent aktyviai užsiimate ezoterika.
Dar apie keliaujančias tarp pasaulių dvasias: kartais būna, kad miegate ir sapnuojate, kaip kažkas kalba, šūkteli, gal tiesiog stovi šalia lovos. Atsibundate, bet nieko nėra. Tai ir yra tos pro šalį keliaujančios, tyliosios dvasios.
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