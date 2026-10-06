 Turistė vienoje Europos šalyje išėjo pasivaikščioti ir staiga mirė trenkus žaibui

Turistė vienoje Europos šalyje išėjo pasivaikščioti ir staiga mirė trenkus žaibui

2026-10-06 01:27
Parengta pagal užsienio spaudą

Atostogaudama vienoje Europos saloje nuo žaibo smūgio žuvo Vokietijos pilietė.

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<span>Turistė vienoje Europos šalyje išėjo pasivaikščioti ir staiga mirė trenkus žaibui</span>
Turistė vienoje Europos šalyje išėjo pasivaikščioti ir staiga mirė trenkus žaibui / Asociatyvi K. Vanago/BNS nuotr.

Apie tai praneša portalas „Greek Reporter“.

Spalio 2 d. 58-erių metų vokietė kartu su savo 62-ejų metų vyru vaikštinėjo pakrante Graikijai priklausančioje Rodo saloje. 

Kai trenkė žaibas, sutuoktiniai buvo netoli vandens. Moteris žuvo vietoje, o jos vyras patyrė nesunkių sužalojimų.

Į įvykio vietą atvykę gelbėtojai suteikė vyrui pirmąją pagalbą ir nugabeno porą į Archangeloso medicinos centrą. 

Ten gydytojai konstatavo turistės mirtį. Pareigūnai toliau tiria tikslias įvykio aplinkybes.

Anksčiau kitas turistas nepaisė oficialaus draudimo ir kopė į Etnos ugnikalnį Italijoje, kur jį nutrenkė žaibas. Gelbėtojams vyro išgelbėti nepavyko.

 

 

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