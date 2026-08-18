Tyrimas: naujų muzikos albumų išleidimo dieną padaugėja mirčių kelyje

Kai V. Patelis vairuodamas automobilį naršė po muzikos įrašų platformą „Spotify“, ieškodamas dainų iš naujojo atlikėjos Taylor Swift albumo, jis susivokė išvažiavęs iš savo eismo juostos.
Tokioje situacijoje atsiduria nemažai vairuotojų, norėdami į grojaraštį įtraukti mėgstamą dainą.
Šis nutikimas, pasak CNN, įkvėpė ne pelno siekiančioje sveikatos organizacijoje „Mass General Brigham“ dirbantį gydytoją ir Harvardo medicinos mokyklos mokslininką V. Patelį išsiaiškinti, ar žūčių per autoįvykius padaugėja, kai išleidžiami nauji muzikos albumai.
Eismo įvykių metu JAV kasmet žūsta daugiau nei 35 tūkst. žmonių, o milijonai patiria sužalojimus, rodo JAV Transporto departamento duomenys. 2022 m. 3,308 žmonės žuvo, nes nukreipė akis nuo kelio.
Nauja muzika lemia dažnesnį naršymą telefone
V. Patelis teigia, kad vairuotojų išsiblaškymą iš tiesų sudėtinga tirti, nes duomenys dažniausiai gaunami iš vairuotojų, kurie patys apie tai praneša arba iš vairavimo simuliatorių.
Vis dėlto, pasak mokslininkų, pasirodžius naujam populiaraus atlikėjo albumui, žmonės dažniau naudoja telefonus, kad pasiklausytų naujojo albumo.
Mokslininkai nustatė 10 daugiausia per vieną dieną klausytų albumų 2017–2022 m. Tarp jų buvo Taylor Swift albumas „Midnights“, Drake‘o „Certified Lover Boy“, Bad Bunny „Un Verano Sin Ti“, taip pat Harry Styleso, Kendricko Lamaro ir Kanye Westo albumai.
Tyrime buvo analizuojamas 10 dienų laikotarpis prieš albumo išleidimą ir po jo, siekiant įvertinti, ar tam tikromis savaitės dienomis galėjo būti daugiau eismo įvykių.
Mokslininkai taip pat nagrinėjo mirtinas avarijas, atsižvelgdami į vairuotojų amžių, alkoholio vartojimą, žmonių skaičių automobilyje ir automobilių pagaminimo metus, nes naujesni automobiliai gali turėti daugiau saugos funkcijų, mažinančių išsiblaškymo riziką.
Taip pat buvo vertinami muzikos įrašų platformos „Spotify“ duomenys, kuria naudojasi apie 29 proc. JAV gyventojų vyresnių nei 12 metų.
Tyrimo metu nustatyta, kad naujo muzikos albumo išleidimo dieną kelyje žūsta maždaug 18 žmonių daugiau nei įprastai. Paprastai per dieną būna 121-as mirtinas eismo įvykis, o albumo išleidimo dieną žūčių skaičius siekia 139. Be to, jauni vairuotojai žūsta dažniau nei vyresni.
V. Patelis nustatė, kad žuvo daugiau vairuotojų, kurie automobilyje važiavo vieni, buvo blaivūs, o eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu.
Vis dėlto jis pripažįsta, kad nors mirtinų eismo įvykių analizės ataskaitų sistema atskleidžia duomenis apie žūtis, tačiau neįmanoma patvirtinti, kad tuo metu vairuotojai naudojosi telefonu.
Daugelį metų mobiliųjų telefonų naudotojai dažniausiai buvo perspėjami, kad didžiausią grėsmę vairuojant kelia trumpųjų žinučių rašymas ar skambučiai. Tačiau naujausios technologijos, pasak CNN, kelia daugiau rizikų, nes išmanieji telefonai vairuojant naudojami ir GPS navigacijai, ir kaip balso asistentai, o žmonės netgi tikrina savo socialinių tinklų paskyras.
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