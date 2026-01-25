Unikalus atvejis: moteris pastojo du kartus per vieną nėštumą

Šis įvykis toks unikalus, kad tikimybė laimėti loterijoje yra didesnė.
Kaip skelbė leidinys „The Daily Star“, kalbėdama su vietos žiniasklaida, Kathleen pasakojo, kad ji jau buvo vieno vaiko mama, kai sužinojo, kad laukiasi antrojo mažylio. Tačiau netrukus viskas pasisuko kita linkme, nes jai pasireiškė perdėtai ryškūs nėštumo simptomai, tad moteris nedelsdama kreipėsi į medikus.
Atlikus ultragarsinį tyrimą, buvo nustatyta, kad Kathleen laukiasi dviejų vaikų, tačiau tarp vaisių buvo vystymosi skirtumas – vienas buvo savaite jaunesnis už kitą.
Gydytojai patvirtino retą reiškinį, vadinamą superfetacija, kai moteris vėl pastoja jau būdama nėščia. Tokiais atvejais antrasis vaisius gali vystytis keliomis dienomis ar savaitėmis vėliau nei pirmasis ir netgi turėti kitą tėvą.
Dėl šios priežasties gydytojai moters nėštumą priskyrė prie didelės rizikos.
Kathleen pirmąjį vaiką pagimdė natūraliai, o po valandos antrasis mažylis buvo pagimdytas cezario pjūvio operacijos metu.
Naujagimiai dvyniai Maju ir Maya gimė 33 nėštumo savaitę ir pirmąsias tris savo gyvenimo savaites praleido intensyviosios terapijos skyriuje.
Pasak gydytojų, tokie atvejai yra itin reti ir reikalauja ypatingos medikų priežiūros, nes nėštumai, kai du vaisiai pradedami skirtingu metu, kelia rimtą pavojų tiek motinai, tiek vaikams.
