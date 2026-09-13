Vaikas stebuklingai ištrūko iš aligatoriaus nasrų

Tai atsitiko JAV, Floridos valstijoje. Apie šį įvykį praneša leidinys „The Mirror“.
Incidentas įvyko Weeki Wachee draustinyje Spring Hillo mieste. Floridos žuvų ir laukinės gamtos apsaugos komisijos duomenimis, ten grupė žmonių, tarp kurių buvo ir vaikas, įplaukė į draudžiamą zoną.
Vandenyje vaiką užpuolė maždaug 3,6 metro ilgio aligatorius. Užpultasis sugebėjo ištrūkti ir kartu su kitais žmonėmis pasiekti smėlio seklumą.
Iš tos vietos žmonės patys negalėjo grįžti į krantą. Juos evakavo gelbėtojai. Vėliau jie vaiką pristatė į ligoninę.
Nukentėjusysis patyrė kojų ir rankų traumas. Tačiau po kelių valandų jis buvo išleistas iš ligoninės.
Nors Floridoje yra apie 1,3 milijono aligatorių, per metus užregistruojama vidutiniškai tik aštuoni užpuolimai, po kurių žmonėms prireikia medikų pagalbos. Per 50 metų iš 500 incidentų su aligatoriais tik 32 baigėsi žmonių mirtimi.
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