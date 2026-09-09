Vakarienė virto košmaru: jautienos patiekale aptiko gyvą žiurkiuką

Internete išplitusiame vaizdo įraše matyti rausvas, beplaukis ir dar nevisiškai išsivystęs gyvūnas, judinantis galūnes šalia makaronų šviesiai rudame padaže.
Maždaug 5,3 euro (48 Honkongo dolerius) kainavusį rinkinį turėjo sudaryti ryžių makaronai su jautiena ir žemės riešutų padažu, omletas su kumpiu bei gėrimas. Tačiau atidariusi putplasčio dėžutę klientė išvydo pasibaisėtiną vaizdą.
Moteris nufilmavo radinį ir apie incidentą pranešė Honkongo Maisto ir aplinkos higienos departamentui. Pareigūnai paėmė patiekalą tyrimams ir patikrino maistą paruošusį restoraną „Wa Jer“.
Atlikus patikrinimą nustatyta, kad maitinimo įstaigoje higienos sąlygos buvo nepatenkinamos. Restorano atstovams nurodyta nedelsiant pašalinti trūkumus. Skelbiama, kad kitą dieną po incidento patalpos buvo kruopščiai išvalytos.
Neįvardytas restorano savininkas teigė nežinantis, kaip gyvūnas galėjo patekti į maisto dėžutę. Jis taip pat nesiryžo spėlioti, ar tai galėjo būti kieno nors pokštas.
Wah Sing gatvėje veikiantis restoranas duris atvėrė kiek daugiau nei prieš metus. Pasak savininko, iki šiol įstaigoje problemų dėl graužikų nebuvo, o išsamus patalpų valymas atliekamas kiekvieną mėnesį. Vis dėlto jis pripažino, kad graužikai Honkonge yra plačiai paplitusi problema.
Atsakingos institucijos tyrimas tebevyksta. Specialistai aiškinasi visas galimas aplinkybes – maisto ruošimo, pakavimo, laikymo ir pristatymo procesus.
Departamento atstovai pabrėžė, kad vien iš internete paskelbto vaizdo įrašo ir patiekale aptikto gyvūno negalima nustatyti, kuriame etape ir kokiu būdu jis pateko į maistą. Todėl iki tyrimo pabaigos gyventojai raginami nedaryti skubotų išvadų.
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