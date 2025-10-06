Vyrą sulaikė už aistringas glamones su mergina lėktuve

Apie porelės elgesį praneša „Daily Mail“.
Leidinio duomenimis, vos pakilus lėktuvui R. J. Finnas ir jo draugė pradėjo aistringai bučiuotis.
Vėliau jie ėmėsi kitokių seksualinių veiksmų. Rašoma, kad britas užkišo rankas už merginos liemenuko bei kelnių.
Pora elgėsi šokiruojančiai, tarsi aplink nieko nebūtų. Primenama, kad lėktuvu skrido 48 keleiviai.
Lėktuvo palydovės paprašė aistringos porelės liautis nederamai elgtis ir apie „išdykėlių“ elgesį pranešė pilotui.
Iš pradžių įsimylėjėliai apsimetė miegančiais, tačiau netrukus „žaidimai“ tęsėsi toliau. Kai lėktuvas nusileido oro uoste, porelę sulaikė.
R. J. Finną nubaudė 6 mėnesiams viešųjų darbų. Metus laiko jam bus taikoma intensyvi priežiūra.
