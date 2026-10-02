 Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą

Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą

2026-10-02 17:39
Parengta pagal užsienio spaudą

60 metų vyras automobiliu rėžėsi į uždarytą parduotuvę. Tai atsitiko JAV, Teksaso valstijoje.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą</span>
Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą / Rosenberg Police Department nuotr.

Apie šį keistą įvykį praneša leidinys KIAH.

Incidentas įvyko 4.30 val. vietos laiku. Tyrimo metu nustatyta, kad vairuotojas rėžėsi į pastatą, nes jam skubiai reikėjo pasinaudoti tualetu. 

Pamatęs, kad durys užrakintos, ir supykęs dėl to, vairuotojas tyčia įvažiavo automobiliu į parduotuvę, nes norėjo patekti į vidų. 

Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pranešė, kad automobilis yra parduotuvės viduje. 

Aplink jį ant grindų mėtėsi stiklo šukės, o įėjimo rėmai – išlaužti. Pranešama, kad itin kvailai pasielgęs vairuotojas buvo sulaikytas. 

Šiame straipsnyje:
automobiliu rėžėsi į parduotuvę
Vairuotojas
tualetas
policijos pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų