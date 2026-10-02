Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą

Apie šį keistą įvykį praneša leidinys KIAH.
Incidentas įvyko 4.30 val. vietos laiku. Tyrimo metu nustatyta, kad vairuotojas rėžėsi į pastatą, nes jam skubiai reikėjo pasinaudoti tualetu.
Pamatęs, kad durys užrakintos, ir supykęs dėl to, vairuotojas tyčia įvažiavo automobiliu į parduotuvę, nes norėjo patekti į vidų.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pranešė, kad automobilis yra parduotuvės viduje.
Aplink jį ant grindų mėtėsi stiklo šukės, o įėjimo rėmai – išlaužti. Pranešama, kad itin kvailai pasielgęs vairuotojas buvo sulaikytas.
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