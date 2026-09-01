Vyras įsirengė geležinkelio stotį savo sode

Čekijoje gyvenantis Zdenekas taip įgyvendino vaikystės svajonę. Nuo mažumės svajojęs vairuoti traukinius ir turėti nuosavą traukinių stotį, vieną įsirengė tiesiog savo sode.
„Vaikystėje pradėjau konstruoti traukinių modelius. Vėliau, baigęs mokyklą, įgijau geležinkelio remonto meistro specialybę“, – pasakojo geležinkelio sodo įkūrėjas Zdeněk Iš.
Šiame sode driekiasi šimtai metrų bėgių. Jais važinėja nedideli lokomotyvai ir vagonai. Traukiniais čia gali pasivažinėti ir vaikai, ir suaugusieji. Kai kurie lankytojai prisipažįsta, kad mielai tokią pramogą turėtų ir savo kieme.
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„Labai įdomu, vaikams labai patinka, o ir man pačiam traukiniai labai patiko, kai buvau vaikas“, – sakė vyras.
Čia galima rasti stoties pastatus, geležinkelio pervažų užtvarus, o per garsiakalbius net skamba pranešimai, tarsi tikroje geležinkelio stotyje.
„Čia nutiesti kilometrai kabelių, yra apie 12 iešmų bei 15 signalų, o viską valdo eismo valdymo centre esanti sistema“, – aiškino Z. Iš.
Viso geležinkelio veiklą prižiūri specialus valdymo centras. Jame kontroliuojamas traukinių judėjimas. Tačiau suvaldyti visą eismą vienam žmogui būtų per daug, todėl Zdenekas įdarbino kitus traukinių entuziastus.
Svajonė tapo ir labai neblogu verslu. Pasivažinėjimas traukiniu čia kainuoja apie 4 eurus, o per dieną neretai apsilanko net tūkstantis lankytojų.
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