Vyras rado prieš 48-erius metus žmonos pamestą vestuvinį žiedą

2026-01-24 14:31
Parengta pagal užsienio spaudą

Amerikietis iš Viskonsinos valstijos Danas Vostersas per Kalėdas žmonai padovanojo vestuvinį žiedą, kurį ji buvo pametusi prieš 48-erius metus.

Apie tai praneša WBAY.

Žiedas dingo po Dano ir Lori Vosters vestuvių praėjus septyniems mėnesiams. Tada jie žemės sklype prie namo rinko morkas. Baigusi darbą, moteris pastebėjo, kad dingo žiedas. Vyras ir žmona ilgai jo ieškojo, tačiau pastangos buvo bergždžios. Lori susitaikė su žiedo praradimu.

Tačiau Danas niekada nebuvo praradęs vilties jį surasti. Praėjus beveik 50 metų jis kartu su sūnumi nusprendė ieškoti žiedo su metalo ieškikliu. Netrukus vyras žiedą rado žemėje.

Danas liepė sūnui, kad jis nepasakotų apie radinį Lori, nes norėjo per Kalėdas padaryti siurprizą. Per šventę vyras atnešė žmonai voką, kurio viduje buvo žiedas.

Lori jautėsi labai laiminga. Vasario mėnesį sutuoktiniai švęs dar vienas savo vestuvių metines. Pirmą kartą per 49-erius metus moteris vestuvių metines sutiks su vestuvinių žiedu ant piršto.

 

 

