Vieta, kurioje Williamas sužinojo apie mamos mirtį: karališkoji šeima mini svarbią progą

Princas Williamas ir K. Middleton švenčia savo 14-ąsias vestuvių metines Mulo saloje. Šis vizitas taip pat žymi pirmąją oficialią Catherine išvyką su nakvyne nuo jos vėžio diagnozės, rašoma portale „Tatler“.

Karališkajai porai tai turėtų būti romantiška kelionė – nors ir šiek tiek neįprasta, atsižvelgiant į jų pasirinktą apgyvendinimo vietą. Užuot apsistoję prabangiame viešbutyje, princas ir princesė nakvojo savarankiškai aptarnaujamame atostogų namelyje, apsupti vien tik kaimo bendruomenių, gamtos ir kvapą gniaužiančių Vidinės Hebridų salyno peizažų.

Scanpix nuotr.

Nors kai kuriems tai gali būti staigmena, Velso princai yra žinomi dėl savo paprastumo, todėl galbūt suprantama, kodėl jie pasirinko tokį kuklų apgyvendinimą.

Būdami namuose Vindzore, Williamas ir K. Middleton yra žinomi dėl savo atsipalaidavusios ir neformalios atmosferos, pasak Valentine Low, knygos „Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown“ autoriaus, princui patinka „laisva“ atmosfera. Karališkųjų rūmų šaltinis knygos autoriui sakė, kad darbuotojų prašoma „nedėvėti oficialios aprangos, nebent tai būtų tinkama“.

Škotija, be abejo, yra jaudinanti vieta Velso princui ir princesei apsilankyti vestuvių metinių proga. Pora susipažino būdami studentais Šv. Andriejaus universitete Škotijoje, kur abu mokėsi 2000-ųjų pradžioje. 2021 m. princas sakė, kad ši šalis yra „kai kurių jo laimingiausių prisiminimų šaltinis“ ir atskleidė, kad būtent čia jis sužinojo apie princesės Dianos mirtį. „Būdamas Balmoralyje sužinojau, kad mirė mano mama. Vis dar būdamas šoke, tą patį rytą radau prieglobstį pamaldose Kratie Kirk bažnyčioje. O tamsiomis sielvarto dienomis, ramybę ir paguodą radau Škotijos gamtoje“, – sakė jis. „Todėl ryšys, kurį jaučiu su Škotija, visada bus labai gilus. Šalia šio skaudaus prisiminimo yra ir didelio džiaugsmo prisiminimas, nes būtent čia, Škotijoje, prieš 20 metų aš pirmą kartą susipažinau su Catherine.“

Nors šio reikšmingo karališkojo vizito metu ore tikrai tvyro romantika, Velso princas ir princesė turi daug darbo. Pirmasis jų sustojimas Mulo saloje buvo vaizdingas Tobermorio miestelis. Pora susitiko su vietos amatininkais saloje, o vėliau vyko į vietos smulkųjį ūkį, kur sužinojo apie tvaraus ūkininkavimo praktiką ir bendruomenės požiūrį į svetingumą.

Scanpix nuotr.

Antrąją dieną Škotijoje Williamui ir Catherine Mulo ir Jonos reindžerių tarnyba aprodys senovinį mišką, diskutuodami apie princo aistrą gamtosaugai ir princesės įsipareigojimą švietimui. Vėliau tą pačią dieną Rothesay kunigaikštis ir kunigaikštienė prisijungs prie vietos moksleivių grupės, kad kartu užsiimtų veikla lauke.

Tai taip pat buvo laikas prisiminti tą šlovingą 2011 m. balandžio 29-osios dieną, kai K. Middleton žengė Vestminsterio abatijos altoriumi, ranka rankoje su savo tėvu Michaelu Middletonu, skambant sero Huberto Parry kūriniui „I Was Glad“, ištekėdama už princo Williamo.