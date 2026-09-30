Vyrui gresia iki dešimties metų kalėjimo už krokodilo atvaizdą, sukurtą naudojant dirbtinį intelektą

Apie tai praneša leidinys „Mothership“.
Tyrėjų teigimu, rugpjūčio 20 d. 30 metų Ye Lin, naudodamasi dirbtinio intelekto įrankiu, sukūrė krokodilo, esančio Pandano rezervuaro pakrantėje, atvaizdą ir nusiuntė jį kolegai.
Netrukus po to Singapūro nacionalinė vandens agentūra gavo pranešimą apie plėšrųjį roplį rezervuare – vandens telkinyje, kuriame krokodilai anksčiau nebuvo aptikti.
Policija nedelsdama aptvėrė vandens telkinį ir pradėjo ieškoti krokodilo. Institucijos nurodė gyventojams nesiartinti prie vandens.
Rugpjūčio 21 d. tarnybos specialistai nustatė, kad nuotrauka buvo suklastota. Rugsėjo 29 d. vyrui oficialiai pareikšti kaltinimai dėl sąmoningo melagingos informacijos skleidimo. Jam gresia iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmė ir didelė piniginė bauda.
Policija pažymėjo, kad tokie veiksmai ne tik kelia visuomenės nerimą, bet ir beprasmiškai eikvoja valstybės lėšas.
Vyrui taip pat buvo pateikti kaltinimai trukdymu vykdyti teisingumą, nes, nusiuntęs žinutę draugui, jis ištrynė minėtą atvaizdą ir jam sukurti naudotą programėlę.
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