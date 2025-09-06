Atgims Marvos forto paslaptis

Festivalis gimė prieš kelerius metus, kai Akademijos bendruomenė dalyvavo „Kaunas 2022“ projekte „Šiuolaikinės seniūnijos“. Gyventojai tada ieškojo unikalumo, vietos identiteto, norėjo įveiklinti vietoves ir sukurti tarpinstitucinius ryšius, todėl išsikėlė ambicingą tikslą – kasmetį bendruomenės pikniką užauginti iki festivalio.
Festivalio dalyvių lauks ateities pramogų zona – „Žalia vibracija“. Čia bus galima pamedituoti po atviru dangumi, lauks masažų kabinetas, hamakų sienelė ir kūrybinės dirbtuvės, „Neomystic“ erdvė, tiras ant ratų, karuselė, burbulai, lauko žaidimai, piešiniai ant kūno ir 3D simuliatorius.
Koks gi festivalis be įspūdingos muzikinės programos? Žiūrovus džiugins ir pajudėti kvies „Baltasis kiras“, stereotipus laužantys muzikos padūkėliai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, nuoširdumu, artumu klausytojui ir profesionalumu garsėjantis reperis Medonas, „Lietuvos balso“ ir „X faktoriaus“ dalyvė Miglė Jančaitytė. Analoginio garso alchemikas, kuriantis hipnotizuojančias keliones per technomuzikos, downtempo ir eksperimentinį skambesį, DJ Vinjay (IT/LT) užkurs tikrą vakarėlį.
Lazerių ir šviesų seansas išneš iš šio laiko dimensijos – į šviesos, garso ir energijos persmelktą galaktiką, kur virpesiai tampa kūnu, o kūnas – banga.
Akademijos bendruomenė primena ir kviečia aplankyti parodą „Kurianti bendruomenė“, kuri veiks iki rugsėjo 12 d. parduotuvės „Lokali“ parodų erdvėje (Varžupio g. 1, Akademija, Kauno r.).
Kaip juokauja Akademijoje vykstančio bendruomeninio festivalio kūrėjai – „Tu gali palikti salą, bet SALA tavęs nepaliks“. Tad susitinkame rugsėjo 13 d. 17 val., XI forte (Marvos) (Akademija, Kauno r.).
