Dėmesio, vairuotojai: šioje vietoje pasikeitė eismas – bus dar viena apylanka

Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus–Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti į jo srautą, todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.
„Gavę eismo dalyvių pastebėjimų kartu su rangovu įvertinome situaciją ir nusprendėme koreguoti eismo organizavimą“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Kaip rašė BNS, šiuo metu tvarkomas paskutinis, ketvirtasis – pietinis Alfonso Meškinio tiltas ir viadukas per Jonavos gatvę – kryptimi Vilnius–Klaipėda, kairėje kelio pusėje.
Darbai automagistralės 99,5–99,8 km ruože turėtų būti baigti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. Juos už 6,2 mln. eurų (be PVM) atlieka bendrovė „Gevalda“.
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