Kaune – nauji viešojo transporto tvarkaraščiai

„Nors dalis maršrutų kursuos kiek rečiau, patogus susisiekimas tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais išliks užtikrintas“, – pranešė įmonė.
Naujus tvarkaraščius galite rasti:
stotelių informaciniuose cilindruose.
Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku stebėkite:
stotelių švieslentėse,
mobiliosiose programėlėse „Žiogas“ ir „Transporto balsas“.
„Vasaros metu vykstant renginiams, gyventojų ir miesto svečių patogumui numatomi vėlesni reisai, o prireikus bus skiriami papildomi autobusai ir troleibusai. Tad vykstant į miestą ar renginį, automobilį galite palikti namuose – viešasis transportas padės kelionę planuoti paprasčiau, išvengiant spūsčių ir rūpesčių dėl parkavimo. Linkime gero ir patogaus vasaros kelionių sezono!“ – feisbuke rašė įmonės atstovai.
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