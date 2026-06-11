 Kaune – nauji viešojo transporto tvarkaraščiai

Kaune – nauji viešojo transporto tvarkaraščiai

2026-06-11 11:24 klaipeda.diena.lt inf.

Pasibaigus mokslo metams ir prasidėjus atostogų sezonui, Kauno gatvėse mažėja eismo intensyvumas. Kaip skelbia „Kauno autobusai“, atsižvelgiant į vasaros kelionių įpročius, nuo birželio 15 d., pirmadienio, mieste pradeda galioti vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai.

<span>Kaune – nauji viešojo transporto tvarkaraščiai</span>
Kaune – nauji viešojo transporto tvarkaraščiai / Kauno savivaldybės nuotr.

„Nors dalis maršrutų kursuos kiek rečiau, patogus susisiekimas tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais išliks užtikrintas“, – pranešė įmonė.

Naujus tvarkaraščius galite rasti: 

https://www.stops.lt/kaunas/,

stotelių informaciniuose cilindruose.

Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku stebėkite:

 stotelių švieslentėse,

 mobiliosiose programėlėse „Žiogas“ ir „Transporto balsas“.

„Vasaros metu vykstant renginiams, gyventojų ir miesto svečių patogumui numatomi vėlesni reisai, o prireikus bus skiriami papildomi autobusai ir troleibusai. Tad vykstant į miestą ar renginį, automobilį galite palikti namuose – viešasis transportas padės kelionę planuoti paprasčiau, išvengiant spūsčių ir rūpesčių dėl parkavimo. Linkime gero ir patogaus vasaros kelionių sezono!“ – feisbuke rašė įmonės atstovai.

Šiame straipsnyje:
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