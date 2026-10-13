 Kaunietis: prie mano akių dužo du automobiliai

Kaunietis: prie mano akių dužo du automobiliai

2026-10-13 15:43 klaipeda.diena.lt inf.

Portalo kauno.diena.lt skaitytojas atsiuntė pastebėjimą dėl situacijos Marvelės g.

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Ties Nemuno ir Neries santaka yra įrengta šviesoforo reguliuojama pėsčiųjų perėja. Viduryje judrios gatvės čia pasirūpinta ir saugumo salele pėstiesiems.

„Šitokiame pavojuje palikę salelę, kuri padaryta važiuojamoje dalyje be jokių ženklinimų. Neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma. Prie mano akių dužo du automobiliai“, – nurodė skaitytojas, sukonkretinęs, kad kalba apie perėją ties Marvelės g. 33 pastatu.

Atsiųstoje nuotraukoje matyti, kad pėsčiųjų saugumo salelė yra užėmusi pusę eismo juostos. Fotografuota važiuojant kita eismo kryptimi.

„Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.

Apsilankę nurodytoje vietoje radome besidarbuojančius apšvietimo specialistus. Eismo juostoje, kurios dalį riboja pėsčiųjų saugumo salelė, iš tolo sustatyti keli eismą į kitą juostą nukreipiantys kelio ženklai.

„Kauno dienos“ nuotr.

Ar jums yra tekę važiuoti pro šią vietą? Kokie jūsų pastebėjimai?

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Šiame straipsnyje:
Marvelės gatvė
salelė
piktinasi saugumo salele
kelio darbai
skaitytojo naujiena

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